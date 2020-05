Afortunadamente hoy en día existen muchísimas opciones cosméticas veganas hechas en México y por manitas mexicanas. Las encontramos a base de las plantas o semillas menos pensadas, de una variedad muy amplia, para cada gusto, bolsillo y tipo de piel. Coincidentemente las dos últimas marcas que probé parten de una creencia muy similar y muy ad hoc dentro del contexto actual: la preservación de la salud.

Ellas son Xamania y Plus Santé Progressive, las cuales reseñaré a continuación.

Xamania y sus rituales

Mi experiencia con esta empresa fue presencial y muy acogedora. Vanessa Pistone, su fundadora y directora general me invitó a las instalaciones donde la magia de los ingredientes de sus productos se materializa.

“Sin salud no hay vida”, es la premisa de Vanessa que dio génesis a Xamania y su filosofía de los rituales de belleza creados con ingredientes saludables. Cada fórmula responde a la búsqueda y al llamado hacia la naturaleza, a encontrarse con uno mismo a través de ella, aprovechar lo que nos ofrece y a nutrirse con lo sano. “El objetivo de Xamania es tener productos que al ponértelos te sienten y te hagan bien. Realizamos una alquimia, una mezcla de conciencia, corazón, alma y la mejor materia prima que hay para hacer la magia, en Xamania somos magia”.

Tuve la oportunidad de probar ese encanto a través de un ritual de belleza diseñado para mi tipo de piel y me hechizó la Crema facial & contorno de ojos Aguacate Resplandece. Es absolutamente perfecta, alimenta y nutre la piel, incluso cuando te amanecen lo ojos hinchados de que dormiste mucho (o lloraste sin razón durante la cuarentena) este menjunje o “conjuro” como Xamania lo llama hacía mi rostro muy feliz, mi tez lo absorbía lentamente y al cabo de un rato estaba renovada y luminosa. ¡No podrán más que caer bajo su encanto!

Descubran este y otros productos en www.xamania.com

Plus Santé y su progresiva calidad

Esta marca nació también por la búsqueda personal de su fundadora, Freda Leal, quien conjuntó su pasión por la cosmética y su insatisfacción hacia los productos del cuidado de la piel para crear su propia línea premium. Los parámetros de inicio de Plus Santé fueron de ser «una marca que no usara ningún ingrediente químico que dañara la piel y que fuera 100 por ciento libre de crueldad animal». Después se concentraron en hacer los tratamientos más duraderos, con concentraciones más elevadas para que el cliente redujera su inversión anual, y de forma primordial, se empeñaron en que la calidad de los ingredientes fuera lo mejor en el mercado internacional. Así, Plus Santé Progressive brinda en sus fórmulas lo mejor de la biotecnologia de ultima generación para una piel saludable y satisfecha.

Tuve una muy buena experiencia con Solaire, gel pantalla solar PFS 45 de amplio espectro. Es complicado encontrar bloqueadores veganos porque la mayoría tienen un detalle que de hecho no los hace veganos: la cera de abeja. Bueno pues este no lo contiene. El que me enviaron es especial para la piel grasa, acnéica y mixta, lo mejor de todo y el motivo por el cual lo recomiendo más que nada es porque al venir en gel, su aplicación se siente muy ligera, rica y sin residuos, bastante fácil de esparcir por todo el rostro y demás partes del cuerpo.

Otros plus más de ellos es que Plus Santé Progressive cuenta con la certificación PETA sobre sus productos y trabajan en una nueva linea de envases de reutilización permanente. ¡Todos felices! Los encuentras en www.plusante.com

#GoVegan