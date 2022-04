Nada mejor que estar súper cómodas con zapatos ligeros para este verano. Analicemos estas opciones en tendencia y elige tu favorita.

Venimos de una temporada de frío y lluvias, momento preciso para el uso de botines y tenis, pero ya es hora de decirles: ¡bye, bye! y guardarlos en el armario.

En Kena le damos la bienvenida a las sandalias, bailarinas, alpargatas y zapatitos ligeros, combinables con vestidos florares, jean holgados o una minifalda satinada. En lo particular amo este mood, me parece muy fresh y muuuuy cómodo. Empezamos con mi análisis y terminamos con lo que algunas marcas muy populares están ofreciendo.

Mis favoritos de verano

1. Sandalias de verano

Me parecen el calzado que va acorde con esta temporada de calor. Es ideal para mantener nuestros pies frescos y sentirnos como en casa (aunque no lo estemos). Además que podemos presumir nuestra pedicura y esto me fascina.

La opción A: considero que es un modelo que no debe faltar en ningún closet. Realmente son muy atractivas pero sobre todo, pueden ser esas sandalias versátiles de verano que nos salvan cualquier outfit.

Son perfectas para combinarlas con jean, esos vestidos florales típicos de la temporada, shorts o faldas. En lo particular son funcionales y prácticas.

En negras, marrones, blancas, beige o cualquier color a tono con la temporada. Yo las tengo negras y me combinan con todo, pero unas color mostaza, ¿cómo quedarían?

Opción B: para quienes nos gustan los modelos poco comunes y con diseños muy exclusivos, tenemos estas sandalias blancas que pueden ser el must fresh de nuestro outfit de verano.

Sin nada de tacones, lo más sencillas y cómodas que podamos usar. Otras de mis favoritas que sin duda, no podemos dejar de usar en este verano.

¿Te gusta la opción C?: un estilo muy casual. Particularmente me encanta la suela cocida y con ese estilo que siempre ha estado en tendencia durante la temporada de verano.

Ciertamente, este estilo de sandalia es un must, uno de los mejores para un outfit totalmente fresco y muy ligero para el calor. A mi como me encanta el animal print, son perfectas.

Sandalias D: son elegantes, cómodas y justo lo que encaja perfecto con un jean y una camisa sport o casual. Combinemos en nuestras sandalias (o zapatos) colores de verano y juguemos un poco con nuestros conjuntos y combinaciones.

2. Cómodas zapatillas

Cualquiera de estas dos opciones son necesarias. Son extremadamente cómodas y causales. Combinan perfecto con cualquier prenda para esta temporada.

Amo las dos opciones, pero de elegir alguna me quedo con la zapatilla 1. Su forma y el color me encantan. Sin embargo, la zapatilla 2 es otro must que no debemos dejar de lucir.

Te dejamos estas otras opciones que encuentras en centros comerciales: