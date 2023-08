Exfoliar el cuero cabelludo puede tener varios beneficios, como remover células muertas, exceso de grasa y residuos de productos, promoviendo un ambiente más saludable para el crecimiento del cabello. Además, es excelente para la estimulación y el crecimiento de tu melena.

También puede mejorar la circulación sanguínea en el cuero cabelludo y estimular los folículos capilares. Sin embargo, es importante hacerlo con suavidad y no con demasiada frecuencia para evitar irritaciones.

¿Cómo exfoliar el cuero cabelludo?

Consiste en darte un masaje suave en el cuero cabelludo, con un exfoliante capilar suave, que no sea demasiado agresivo. Cerciórate que este masaje ser a lo largo de tu cuero cabelludo, esto ayuda, como dije anteriormente, a eliminar el exceso de grasa y regenerar el crecimiento de las hebras y recuperar el brillo y la sedosidad.

No todo es de la noche a la mañana, te aconsejo que lo hagas como una rutina, de 3 veces por semana, esto será un plus en tu autocuidado de belleza y bienestar. Ojo, si te tiñes el cabello, no deberías dudar en hacer este procedimiento.

Exfoliante casero, ¡hazlo instantáneamente y súper económico!

Puedes hacer un exfoliante casero utilizando algunos ingredientes de la cocina. Para hacerlo, solo necesitas:

1- Ajo

2- 1 huevo

3- 1 cucharada de aceite de oliva

Preparación: Primero, tienes que licuar el ajo con el aceite de oliva y el huevo, luego masajea el cuero cabello con la mezcla y dejarlo 15 minutos aproximadamente. Sácalo con agua, preferiblemente fría. Esta rutina puedes repetirla 3 veces por semana.