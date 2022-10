¿Te has puesto a pensar la cantidad de alimentos que a veces desperdiciamos por no saber darle un segundo uso? He aquí tres recetas con eso que siempre botas a la basura pero en realidad puedes volverlo todo un manjar. Démosle una segunda vida a los alimentos de acá.

Cáscara de piña

La cáscara de piña, lo creas o no tiene muchísimas propiedades beneficiosas para ti. En vez de tirarla a la basura cuando cortes esta fruta, hiérvela con suficiente agua para preparar una infusión que está divina. Acompáñala con un poco de miel y disfruta de sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y depurativas. Puedes ingerirla tanto fría como caliente.

Restos de los vegetales

No estamos hablando de los restos ya dañados, sino de esos trozos de tallos, hojas y cáscaras como por ejemplo de la cebolla que sueles tirar. En vez de hacerlo, guárdalas y cuando tengas suficientes, llévalo a hervir un buen rato hasta que suelte todo lo que deba. Cuando esté listo, cuela el agua y ahora sí, tendrás un caldo de verduras perfecto para guisos e incluso sopas ¡muy nutritivas!

Restos de pan

Si tú o alguien de tu familia no es fan de los comienzos y las orillas del pan, ¡no te preocupes!, que con esto lo amarán. Córtala en tiras y reserva. Agrega azúcar morena y canela en polvo por un recipiente y por el otro parte un huevo, un poco de vainilla y un chorrito de leche, un poco de azúcar morena, nuez moscada y mezcla bien. Remoja todas las tiras del pan y lleva al sartén con aceite.

Cuando ya estén bien cocidas, pásalas por la primera mezcla de azúcar y canela; tendrás un delicioso dulce. Puedes prepararlo de merienda y de seguro lo amarás.

¿Qué te parece esta segunda vida a los alimentos que desechas?