Si no has visto nunca alguna de las series coreanas que están tan de moda, ¡este post es para ti! Aquí te daré siete opciones y las razones para verlas. Ah, todas en Netflix para que sean más fácil de encontrar.

K-Everything: los coreanos imponen tendencia

Quizá no conozcas de K-pop y de K-beauty, pero tenemos que contarte que Corea del Sur se ha convertido en punta de lanza en cuanto tendencias. K-Pop es la música pop de aquel país que tiene millones (MILLOOOOOONES) de seguidores en el mundo. La K-beauty es una industria millonaria y gigante que dicta las tendencias de belleza y cuidado de la piel que reinan el mundo… es decir, ya no son las casa francesas o estadounidenses las que nos marcan pauta sobre lo que viene, no, son las coreanas. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar la tecnología: los celulares, automóviles y electrónicos de ese país están también muy bien posicionados. Ah, y la moda: lo que usan las y los coreanos (los hombres tienen un súper estilo) es probable que se vea en todo el planeta en un año. Así que hablar de tendencias en series de televisión sería como decir: ¡te estás perdiendo lo top de lo top!

Los doramas, k-dramas o simplemente dramas coreanos son series coreanas que arrazan con multitudes y desde que están en la plataforma de streaming más popular del mundo, Netflix, muchos hemos sido seducidos por sus historias. Yo entre ellos.

Casi todas las series coreanas son de pocos episodios (entre 10 y 22, pero la mayoría son de 16) pero son capítulos largos (es raro el que dure media hora, generalmente es de más de una hora por episodio), así que ahí comienzan las diferencias en nuestra forma de consumir contenidos.

Pero dales una oportunidad, por algo cada vez hay más y más admiradores de ellas.

Así que para que no te quedes fuera de la conversación y veas otro tipo de historias, te dejo siete títulos para iniciarte en el mundo de las series coreanas. Las elegí pensando en distinto tipo de gustos pero son de esas que tienen comedia, drama (y lágrima), reflexiones y, muchas, romance. ¿Lista?

Navillera

Empecemos con una serie familiar que, de hecho, yo se la recomendé a mi papá y le encantó. Trata de un señor de 70 años que decide seguir su GRAN sueño de toda la vida: ser bailarín de ballet. Ante toda oposición, él no se da por vencido y encuentra a un gran aliado en su profesor, una joven promesa del ballet. La relación entre los dos protagonistas es muy cálida y cercana, y juntos van sanando viejas heridas. Pero no es solo de baile, también es una gran reflexión sobre la entrada a la tercera (o cuarta edad) y el seguir haciendo eso que tanto amamos o… ¡atrevernos de una vez por todas a hacerlo!

La encuentras aquí.

Aterrizaje de emergencia en tu corazón

Pasamos ahora sí a lo más rudo de lo rudo: el romance. Esta serie se volvió un fenómeno mundial y una de las series más vistas en Netflix (igual que la siguiente) de todo su catálogo. Nos hermanamos mexicanas, coreanas, estadounidenses y personas de todos lados al amar el romance, la amistad, la intriga, y la historia de esta serie. A pesar del título cursi, ¡dale una oportunidad! Trata de una empresaria exitosísima que por azares del destino cae (literal) en Corea del Norte y cómo unos soldados la rescatan, la esconden y la ayudan a volver a su país. Yo confieso que me enamoré de cada uno de los personajes (una de las características de estas series es el ensamble o grupos de actores secundarios que son hermosos) y el romance en pantalla salió de ella y los dos protagonistas se convirtieron en una de las parejas más amada (y fotografiada) del mundo coreano.

Hay muchas cosas interesantes en esta serie (y por lo que vale la pena verla) pero sin duda querrás saber más sobre las diferencias entre las dos Coreas y se despertará tu hambre por conocer la historia y cultura de ese país asiático.

La encuentras aquí.

Está bien no estar bien

Llama la atención por lo atractivo de sus protagonistas (esa es otra cosa con el fenómeno de estas series, en particular los protagonistas masculinos son irreales, mágicamente guapos y perfectos), por los looks increíbles de ella, pero también por tocar de manera muy inteligente y realista un tema que es indispensable: la salud mental.

Un enfermero y su hermano mayor, se mudan de ciudad cada tanto tiempo debido a que el mayor tiene pesadillas de que la asesina de su madre viene a matarlos. Es un hombre que está dentro del espectro autista y, por tanto, es complicado estar los dos solos en la vida. Por otro lado, una autora de cuentos de horror para niños se topa en el camino de los hermanos y regresa a su hogar de infancia donde se enfrenta a su pasado: también hay un asesinato que la persigue y atormenta. Los tres tratarán de resolver los crímenes pero también de sanar sus emociones y asuntos sin resolver que no les permiten vivir una vida plena y feliz.

La encuentras aquí.

Reply 1988

Otro de los ensambles o grupos más memorables y divertidos/entrañables en la historia de la televisión. Aquí se tocan temas como los conflictos de la adolescencia y los primeros amores, el estudio, la menopausia, la viudez, el éxito, la exigencia constante por las calificaciones, la vocación en la vida… y muchos más. Todo comienza en 1988 al rededor de los Juegos Olímpicos de Seúl y la nostalgia nos acompaña durante todos los episodios. Es una serie en donde querrás más a un personaje que al otro y al día siguiente, cambiarás por otro.

La encuentras aquí.

Vincenzo

Si te gusta la mafia pero también la comedia, esta es una de las series coreanas que más te gustarán y, de hecho, es de los mayores éxitos de Netflix en 2021. El jefe de una de las casas de mafia italiana (de nacimiento coreano) regresa a su país de origen para resolver un “pequeño” problema: desenterrar millones de dólares en oro que se encuentran a punto de ser demolidos. Como les he mencionado antes, el elenco completo se vuelve indispensable para amar esta serie en donde no solo hay intriga, hay acción, balazos… y mucha diversión. El guapísimo protagonista siempre va impecable y termina convirtiéndose en un adorado que lucha contra dos de los mejores villanos de la televisión. Ah, pero no nos dejemos engañar, él seguirá siendo un mafioso hasta el último momento, lo que puede que se nos olvide de repente. Puede ser un poco sangrienta para algunos, pero no demasiado.

La encuentras aquí.

Start-up

De los mayores éxitos de 2020 es una historia que te atrapa por completo y te deja un vacío ya que la terminas. Como su nombre lo indica, es la historia de emprendedores de distintas generaciones. Bueno, algo así. Pero el punto focal está en la competencia de dos hermanas por ganar un lugar en un semillero de empresarios jóvenes y lograr que sus proyectos se hagan realidad. Mientras tanto vemos conflictos de familia, reconciliaciones, pleitos, competencias y sí, romance. Un triángulo amoroso en el que no sabes por quién irte.

Si te gusta la tecnología, te encantará. Si no, también.

La encuentras aquí.

Mudanzas al cielo

Prometo que no las elegí pensando en esto, pero en esta serie también hay un protagonista que está dentro del espectro autista. Esta tendrás que verla con el rollo de papel al lado porque habrá lágrima garantizada. Trata de un padre y un hijo que tienen un negocio de limpiezas traumáticas, ¿qué es eso? Servicio de limpieza de casas de personas que acaban de fallecer. Si bien no es el único negocio de esos en la ciudad, sí tienen algo especial: respetan y honran a los que se fueron. No quiero spoilear el primer episodio, pero digamos que pronto nos encontramos al tío del joven en escena quien regresa a resolver asuntos del pasado (a sanarse, ya saben), mientras va fortaleciendo (y creando) lazos con su familia. Es una serie corta que nos da la pista de que va a haber segunda temporada (cosa rara en las series coreanas, que son una temporada y termina la historia), porque no termina de resolverse todo.

Y no quiero contarte más porque en cada episodio suceden cosas que nos hacen engancharnos y si te lo cuento… te arruinaré las sorpresas.

La encuentras aquí.