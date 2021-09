Si aún no las has visto, estas series son un must en tu watchlist, ¿listas para un maratón fashionista?

Series para las amantes de la moda ¡Las amarán!

Followers (Netflix)

Es una producción japonesa de Netflix bajo la dirección de Mika Ninagawa, donde se muestra Tokio a través de la moda, el arte y los estilos de vida de sus habitantes, quienes están persiguiendo sus sueños. Además nos da un vistazo al poder de las redes sociales, especialmente de Instagram.

La japonesa Miki Nakatani es una de las protagonistas e interpreta a la fotógrafa Limi Nara quien se ha convertido en una de las emprendedoras japonesas más famosas de los últimos años.

Dale un vistazo al tráiler para que ya no tengas dudas de verla:

Emily In Paris (Netflix)

Narra la historia de Emily (Lily Collins), una joven ejecutiva de marketing de Chicago que inesperadamente logra tener el trabajo de sus sueños en París. Viaja al país europeo sin siquiera conocer el idioma – más allá de “Bonjour” y “oui”-, pero le esperarán muchos cambios, retos y algunos chicos lindos.

Una serie corta que nos tiene esperando su segunda temporada por dos razones: la trama y los espectaculares outfits de sus personajes.

Making the cut (Amazon Prime Video)

El queridísimo Tim Gunn y la multifacética Heidi Klum son los creadores y presentadores de esta serie, donde 10 diseñadores de cinco países competirán por un millón de dólares para invertir en su negocio, la oportunidad de vender una colección en la tienda de Amazon Fashion y un curso con Amazon Fashion.

Concurso, jurado, nervios… aunque a veces nos encontremos con crueldad extrema, ver este tipo de realitys es nuestro placer culposo.

Te puede interesar: Blim gratis si tienes Roku + recomendaciones que puedes ver