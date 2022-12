¡Tenemos que hablar de esta controversia! Ya está la tercera temporada de Emily en París y ahora estoy viendo comentarios muy divididos sobre sus looks, mientras que de este lado del Atlántico dicen que ha sido un gran FAIL el styling de la serie, ¡en España lo aman!

Analicemos cada una de las opiniones de Tiktok, ¡prepara tus palomitas porque se pone bueno!

LA CONTROVERSIA ARRANCA: TEAM YES!

Lo que me llama la atención es que en Tiktok estamos viendo gente que se dedica a hablar de moda que es team yes. Si bien reconocen que hay algunos fallos, en general dicen: sí cómo no.

Por ejemplo, él empieza con un GRAN sí con este saco animal print mientras que nuestras stylists locales le han dado un definitivo NO.

Team: ¿en qué estaban pensando?

En Estados Unidos, definitivamente es un fallo y lo comparan con una mezcla entre bolsa de basura y cebra.

De vuelta a Europa, aquí vemos a Marta amando y de hecho, inspirándose en la serie, ¡a ella no le preocupa causar controversia! Sin duda vemos a Marta siendo una Emily, su forma de vestir es 100% ella y por eso entendemos que la ame.

Team: ¿por qué no evoluciona?

Regresamos a México. Aquí, María tiene muy válidos argumentos para decir que Emily no tiene personalidad y eso lo refleja en sus looks… ¿controversial? Yo estoy de acuerdo con algunas cosas de ella y esto se suma a lo que dice Diva Lomas sobre no haber congruencia total entre la personalidad y los looks.

Nuestra Diva se debate. Y no solo habla de que Emily no tiene personalidad sino que se acaba a Mindy de una manera… ¡que solo las mexicanas entendemos! Prepárate para las carcajadas:

Para aquí la cosa se pone dura, porque mientras Diva dice que Mindy es la peor vestida, en I deserve culture la aman y en la primera temporada yo estaba de acuerdo. Pero ahora… estoy con el team de «¿por qué no hay moda asiática acá?»

Ale Vintages hace un análisis profundo sobre el estilo de Emily y asegura que también The Nanny y Carrie Bradshaw fueron muy criticadas pero lograron convertirse en íconos de su tiempo.

¿Qué piensas tú?

Yo no he visto la temporada 3, pero en las anteriores sin duda me quedo con el estilo parisino de Sylvie. Eso sí, tengo que reconocer que sí hay looks de la protagonista que me gustan y como en toooodas las series me pregunto: ¿cuánto gana para poder tener ese guardarropa? Aquí se hacen la misma pregunta, mira lo que cuesta lo que usa: