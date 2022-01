¡Únete a la obsesión de las series rosas y adorable! Las series coreanas están atrapando a cada vez más personas en el mundo entero. Y no, todo no es Netflix, hoy te presento una opción en la que hay versión de paga mensual y muchas series que puedes disfrutar gratuitamente.

Son series coreanas clásicas (como la famosísima Goblin), actuales y hasta producciones originales.

Si ya sabes de qué te hablo estarás en lo cierto: Viki.

Tres series coreanas para ver en Viki… ¡gratis!

Si ya viste «El amor es como el cha cha chá» reconocerás a la protagonista de esta historia: Shin Min-ah.

Oh my Venus

La serie trata de una chica muy popular y hermosa, de hecho, todos están locos por ella y parece tener la vida ideal. Pero el tiempo pasa y la vida cambia, y de pronto vemos cómo la Venus tiene que comenzar desde cero y así conoce a un entrenador que puede cambiar su vida. Ajá, es la típica historia romántica y divertida que tanto amamos de Corea del Sur. Algo interesante es que hablan de una enfermedad que de hecho yo padezco: el hipotiroidismo y cómo cambia la vida de las que vivimos con él, además de otros «temas» que tienen que ver con el peso corporal.

W

Esta serie es famosísima… y muy diferente a todo lo que había visto. Ok, no crean que no tendrá romance porque lo tiene, pero todo sucede en dos mundos paralelos: el real y uno de un cómic llamado W.

A pesar de que tiene la historia de amor, hay un lado muy oscuro que puede parecer inquietante: el protagonista del Cómic quiere resolver el misterio que lo marcó desde muy joven: el asesinato de sus padres. Interpretado por Lee Jong-suk, súper popular en Corea, brilla por su encanto. Yo no estoy segura si merece tanta prensa, pero… ¿qué piensas tú? Misterio y romance, muerte y posibilidad de vivir de nuevo parece complicado, pero ha fascinado a una gran audiencia en el mundo.

Belleza interior

Protagonizada por otra gran estrella (seguro ya viste Another Miss Oh!… y si no, ¡tienes que correr a verla!), Seo Hyun-jin y coprotagonizada porLee Min-ki (Porque es mi primera vida) y Lee Da-hee (que seguramente ya viste en Search www). Tiene esa locura de realismo mágico que tanto hemos visto en muchas series coreanas y romance, lecciones de vida, además de que se cumple el dicho de «siempre hay un roto para un descosido», ya que los protagonistas tienen padecimientos extraños que los unen… ¿o los separan?

¡Muy entretenida!

Ah, Viki se puede añadir al Roku y al Firestick, además de otros sistemas de streaming.