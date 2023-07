Si quieres crear tu setup minimalista y lograr la armonía perfecta en tu espacio de trabajo, te sugerimos cumplir con estos tips que estoy segura, solucionarán tu vida a partir de ahora.

La idea es reemplazar o eliminar todo aquello que no sirve, que te distraiga o que no sea estéticamente agradable a la vista. Estos tres puntos son el éxito rotundo para tu nueva deco en casa, y en la ofis también, ¿por qué no?

Logra tu setup minimalista y trabaja en confort total

Hacer un inventario de lo que tienes

Es necesario que crees una especie de inventario con todo lo que tienes en este preciso momento. De esta lista dependerá todo lo que dejarás operativo y lo que eliminarás de tu setup minimalista.

Ahora sí, ¡tira lo que no usarás!

Lo viejo, lo que no sirve y lo que estéticamente no está bien, debes reemplazarlo, ¡sin sentimentalismo por favor! La idea es despejar el área para empezar la armonía perfecta que tanto amamos.

¡Llegó la hora de organizar!

Empieza a organizar todos los objetos que dejaste a tu alcance. Si necesitas separadores, te recomiendo que uses cajas transparentes, bandejas especiales para organizar elementos de escritorio, etc, esto hará que el orden sea perfecto y todo lo ubiques rápidamente.

La limpieza es un must

Mantén tu setup minimalista limpio, y la mejor forma para mantenerlo así es ordenando todo después de cada jornada laboral, luego podrás iniciar nuevamente tranquila y llena de confort.

Personalízalo

La personificación del espacio es muy importante. Si no sientes que tu lugar es realmente tuyo, los resultados no será taaaan favorables. En este sentido, puedes añadir tu toque personal y llenarlo de vida. Las platas, fotografías o detalles de tu color favorito, son aceptables.

Otras recomendaciones

Procura que los accesorios personalizados sean detalles mínimos y de colores ligeros.

Si tu ordenador es blanco, mucho mejor.

Usa agendas minimalistas también, la intensión es no romper tu orden y equilibrio.

Si te gusta los inciensos, pues adelante.

Coloca cerca, algún móvil que te de el sonido para despejar tus pensamientos cuando sientas que nada fluye.