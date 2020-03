El sexo es tan importante como comer tus 3 comidas diarias. El disfrutarlo plenamente tiene que ver con la madurez y la responsabilidad de cada quien, total, es tu vida privada y solo tú tienes el poder de elegir.

Más allá de una caricia, besos y penetración, es la libre interacción de diferentes factores: los biológicos, psicológicos, sociales, religiosos y hasta espirituales.

Es esa entrega total de todos los sentidos con la persona que amas y es precisamente en ese punto, cuando ambos llegan al clímax ideal de placer y de divinidad del sexo.

Pero… ¿qué hay con la responsabilidad? Ese volante que tienes sobre tu vida privada también lo manejas simultáneamente con tu salud y la de tu pareja. En la actualidad, el tema de la promiscuidad es un caso que preocupa.

Sexo con uno, con unos o con todos

Nadie es quién para juzgarte, pero lo que sí importa y es «cuestionable», es la protección que tomes ante el acto sexual libre.

No solamente el hombre debe ponerse el condón y ya, nosotras como mujeres, debemos cuidarnos y reconocer o aceptar, las consecuencias de todas nuestras conductas y acciones. ¡No dejemos nuestra salud sexual en sus manos!

Existen condones femeninos, lavados y pastillas que previenen lo que no deseas: enfermedades y embarazos. Además: siempre puedes traer tú el condón (porque, la verdad, ellos podrían poner mil pretextos).

¿Tiene que ver con la madurez, honestidad, respeto? Totalmente… ¡sí! … importa muchísimo conseguir el placer pero importa más velar por nuestro bienestar.

El no tener a la mano o no haber tenido una educación sexual correcta, nos lleva a cometer muchísimos errores a la hora de la práctica. Por ejemplo, una enfermedad sexual, no solo se transmite por penetración. ¿Sabías que si haces sexo oral, y tienes alguna herida en tu boca, es probable que te contagies?

Por esto, es tan fundamental que los más pequeños de la casa, empiecen a empaparse de toda esta información. Ahorita no les servirá mucho todos estos tips pero en algún momento serán adultos y algún día amarán el sexo tanto o más que tú.

La importancia del uso del preservativo para la prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual. … Su efectividad para prevenir las enfermedades de transmisión sexual se sitúa en el 95%. Los preservativos son muy accesibles, económicos y no necesitan prescripción médica.

¡Vive, disfruta y se feliz a tu manera pero nunca dejes de cuidarte!