El nuevo dardo de Shakira aterriza en el corazón de Piqué. La cantante barranquillera anunció oficialmente la noche del 10/01 su nueva colaboración y con nada más y nada menos que el famoso DJ. ¡Shakira y Bizarrap son tendencia en redes!

#53

La colaboración corresponde a la pista número 53 de Bizarrap y promete ser todo un éxito, no precisamente por su ritmo. Aunque sabemos que es pegadiza cuenta con muchísimos dardos no solo para su expareja Gerald Piqué sino para Clara Chía.

Los mensajes en el cielo

El 9 de enero la cantante subió a sus redes un video donde podemos ver una de las frases que aparece en su nueva canción. «Una loba como yo no está pa’ tipos como tú 11/01/23» luego de que muchas personas le adjudicaran su autoría. Ni los cielos de Miami se salvaron y fueron parte del campo de batalla entre este trio no amoroso.

Mención honorífica

Por lo general los temas que van dedicados a otros artistas o personajes importantes, no suelen contar con menciones específicas. Con tan solo decir la razón o dar/responder algún mensaje, los fans se dan por enterado (como en el caso de Residente, ex vocalista de Calle 13). En esta ocasión Shakira no se deja nada y hace un juego de palabras con sal-piqué para que el dardo dé más en el blanco.

Definitivamente Pique después de la sesión de Bizarrap con Shakira: pic.twitter.com/B2rVru8bP3 — EmpershaoEsp (@EmpershaoEsp) January 12, 2023

¿La reacción de su ex?

El día 10 tras hacer pública la colaboración entre estos dos artistas, Piqué publicó un tweet con un par de emojis haciendo referencia a un payaso. Podemos darnos una idea del porqué.

🎪🎠🤡🎡 — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 10, 2023

¿Ya escuchaste el nuevo tema de Shakira y Bizarrap?