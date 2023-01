Dicen que el cabello largo ofrece una inmensa oportunidad a la hora de realizar múltiples peinados, pero la verdad es que el pelo cortito no se queda atrás. Veamos estas ideas de short hair peinados que puedes recrear.

Si vemos la foto principal (de Hair Adviser en Pinterest) nos damos cuenta de la importancia de los accesorios en el cabello corto, ¿qué tal lograr algo tan glam solo con pasadores?

Pero, ¿qué decimos de dos trenzas francesas? Fabuloso para un día casual.

¡Para las curlys!

Las curlys cuentan con un súper poder, si desean peinados voluminosos lo tendrán con cualquier largo de su cabello. Veamos este caso, donde nos encontramos con unos chongos simples, con un corte afro es posible crear este efecto con tan solo sujetarlo y pulirlo un poco.

Bums con bubbles

Este peinado es súper sencillo para las de cabello medio, sólo deberán sujetar su pelo con dos bubble braids tal como se observa en la imagen y al final terminar en un voluminoso chongo. Al tener el cabello cortito algunos mechones se saldrán y quedará un efecto muy bonito como el de acá. ¿Qué te parece?

Chongos despeinados

Siguiendo con la técnica anterior, podemos hacer lo mismo en cualquier altura de nuestro pelo y conseguir los mismos mechones sueltos para un look despeinado. Perfecto para un día casual y es muy sencillo de hacer, además que, si algunos mechones se sueltan a lo largo del día, no lucirá para nada despeinado.

Clips para el frente

Y por supuesto, sin importar el largo, estos ganchos o clips para el cabello pueden hacer toda la diferencia. Son una excelente opción para añadir color al look, si lo buscas de un color, claro está además para darle variedad a tu look si traes fleco y ese día no lo quieres lucir.

¿Cuál de estos short hair peinados fue tu preferido?