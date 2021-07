Sin jalones ni chichis partidas: encuentra tu talla correcta de bra

Encontrar la talla correcta de bra no es tarea fácil. Cada cuerpo y silueta es tan diferente como mujeres en el mundo. Hemos visto de todo, desde seguritos, estarse jalando el brassiere hacia arriba o hacia abajo, rellenarlo con copas plásticas y peor, esas chichis desbordándose en modo Maria Antonieta en apuros. La mayoría de las mujeres pasamos años comprando una talla que no nos corresponde… ¡ni favorece!

No hablo solo de temas estéticos, que también nos son importantes. Si no que al no tener un brassiere que cumpla su función de sostener el peso de nuestro busto (por eso en varias partes del mundo le llaman sostén); nos metemos ya en temas de espalda, postura, dolores, piel estriada o lastimada y en fin… ¡temas de salud!

Asistí al Taller de Fitting (medida o prueba) de Adriana Pino, una lencería hermosa con diseños para todo tipo de personalidades y humores. Desde romántica hasta sexy. Llena de detalles únicos como tirantes con joyería, bralettes con piel faux y telas irisdiscentes. Manufacturados en Colombia con los más altos estándares de calidad y finura. Te comparto los tips que nos brindaron para encontrar nuestra talla correcta de bra.

Taller de Fitting: Encuentra tu talla correcta de bra. By Adriana Pino

1. Empecemos por sacar tu número. Con una cinta medidora, por el lado de las pulgadas mide tu contorno justo debajo del busto. ¿Cuánto te dio? A eso, súmale dos pulgadas más. Si te sale número impar, redondéalo hasta el par. Ej. medí 29 pulgadas +2= 31, redondeando soy 32.

El número tiene que ver con el ancho de la espalda, no del pecho.

2. Ahora sí, vamos con la letra. Coloca la cinta justo a la altura de tus pezones o en la parte más voluminosa de tu pecho, mide tu contorno (también por el lado de las pulgadas). A este número réstale tu resultado anterior. La diferencia, te dará la letra. 1=A 2=B 3=C. Mira la tabla. Ej. ahora te salió 35. 35-32 (número de espalda) =3. 3=C. O sea que eres copa C.

La letra es la que determina el volumen de tu pecho, es decir, la copa.

3. Al comprar un brassiere, busca que cierre en el primer gancho. Eso te dará holgadura para las variaciones de peso o inflamación y porque algunas telas dan de sí. En cambio al revés será imposible.



By Adriana Pino lencería de lujo

4. Los bralettes, ya que son prendas sin tanto soporte, son ideales para los bustos pequeños. Además de ser ropa interior también lo son exterior.

5.Los brassieres de copa completa funcionan en todas las tallas para dar forma redondeada al pecho.

6. Los bra strapless ideales son de bandas anchas y rectas para que den verdadero soporte y no se te anden cayendo a media fiesta.

7. Los bras que tienen broche delantero, provocan un efecto de juntar el busto hacia el centro.

8. Las medias copas sirven para levantar el busto causando un efecto visual de mayor volumen en la parte de arriba, pero si no es tu talla adecuada, ¡se te van a partir en 4 o se te van a hundir dentro!

9. Si no hay tu talla exacta, no compres la siguiente y menos una menor, no hay equivalentes con esas pulgadas de diferencia.

10. Aunque las tallas son, supuestamente, universales; la realidad es que hay variaciones, aunque sean mínimas en cada marca, diseño y telas. Nada como probárselos y asesorarse con los expertos.

By Adriana Pino en Alejandro Dumas 135. Polanco. CDMX

Cuéntanos en los comentarios o en @kenarevista, si has tenido problemas para encontrar tu talla correcta de bra y qué te parecen estos tips o cómo lo has resuelto.

Con imágenes e información de Adriana Pino en el Taller de Fitting. Encuentras esta boutique en Alejandro Dumas 135. Polanco. CDMX. y en @byadrianapino (Facebook e Instagram)

Te dejo otra nota sobre salidas de baño sexys.