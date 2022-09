No, no es microblading. Aunque el resultado forma y destaca las cejas como los mejores browistas y también es una técnica de larga duración. Te contamos de qué va el diseño y tinte de cejas, todo lo que te interesa y si acaso es la técnica perfecta para ti.

Gracias a Big Box canjeé mi regalo de cumpleaños y elegí este lindo regalo. Occhio Studio en la colonia Florida dentro de la Plaza Viveros (Av. Universidad 1531), se especializa en cejas y uñas.

Es importante que tomes en cuenta qué te quieres realizar según tu tipo de ceja, la cantidad de vello, tu tono natural, la forma y sobre todo, el resultado que quieres obtener. Con la asesoría de las expertas browistas del lugar, lo vas a lograr.

EL ANTES EL DESPUÉS

Diseño de cejas

Con un aparato especial para medir tus dimensiones del rostro, te hacen un trazado siguiendo las leyes de la geometría facial, no hay pierde. En esta parte verán si necesitas más relleno en el arco, si tienes vello suficiente para teñir o si lo tuyo son cejas rebeldes. Te depilan todo lo que quede fuera del área trazada con una cera para pieles sensibles y quedas lista para el paso siguiente.

Planchado o laminado

Si lo tuyo es la ceja obscura, abundante y rebelde, el planchado o también llamado laminado de cejas es lo tuyo. No era mi caso.

Tinte de cejas

Elegí esta modalidad debido a que mi ceja es clara y tiene algunos huequitos. Bianca Andrade, la browista que me la diseñó, me dijo que el tinte iba a resaltarme los vellos que no se veían logrando así un look mas bold o rellenito. ¡Mira la foto del ANTES y DESPUÉS!

Qué debes saber

Ve con la cara limpia y desmaquillada.

Usa cubrebocas.

Tardarás en todo el proceso menos de una hora.

Te dura aproximadamente 6 semanas.

Consérvalo no aplicando productos aceitosos sobre de éstas, como bloqueador, sérum, crema, etc.

El diseño y tinte de cejas cuesta $585 pesos en Occhio Studio.

¡Te va encantar!

Te dejamos esta nota con las Tendencias en cejas del 2022.