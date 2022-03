Tanto escuchamos de la importancia de contar con una rutina skincare que a todas y todos nos apremia por hacerla. Sin embargo, hay tantas variantes, productos y formas de hacerla que para principiantes puede ser confuso… ¡no más! Solo 4 pasos para empezar: skincare para principiantes.

Te informamos junto a Dermakiiin, los 4 pasos que no deben faltar para tener una rutina de cuidado facial muy completa: rutina skincare para principiantes.

4 pasos de Skincare para principiantes

Seguramente, en algún momento has querido iniciar una rutina de skincare y no has sabido ni por dónde empezar. Existen tantos productos y variantes de lo mismo, que es común que nos confundamos. Por esto, aquí tienes una guía rápida donde te explicamos los 4 pasos esenciales que no deben de faltar en tu rutina de skincare.

Limpiador: Por las noches es sumamente necesario que nos encarguemos de eliminar todos los residuos de bloqueador, maquillaje y de la contaminación ambiental. Por esto, debemos incluir una doble limpieza en nuestra rutina que incluya primero algo que nos ayude a desmaquillar (puede ser agua micelar, desmaquillante, un aceite especial) y en un segundo paso un producto que nos ayude a limpiar a profundidad, pero que no nos reseque la piel. El limpiador Suave Hidratante con Ácido Hialurónico + Vit C y E es una opción que puedes usar si estás buscando un limpiador suave y libre de sulfatos, que además de eliminar las impurezas de tu piel, ayuda a hidratarla aún más. Puede usarse por la mañana y por la noche.

Suero: Un buen suero ayuda a nuestra piel de una manera increíble, ya que ayuda a recuperar su tersura y luminosidad, corrigiendo y previniendo los signos de envejecimiento. El suero Dermakiin penetra en las capas superficiales y en las más profundas de la piel, porque contiene ácido hialurónico con múltiple peso molecular.

Crema Hidratante: Escoger cuidadosamente nuestra crema hidratante es muy importante para ver cambios radicales en nuestra piel. Gracias a que retiene la humedad de la piel, la protege y la revitaliza, permitiendo así, que tengamos una piel más joven y flexible.

Protector solar: El uso correcto de un buen protector solar de amplio espectro nos ayuda a prevenir la aparición de manchas, pecas y líneas de expresión, además de evitar el cáncer de piel.

¡PLUS! Si durante el día sientes la piel reseca, sin brillo, con exceso de grasa o si quisieras sólo refrescar tu rostro, el agua de rosas puede ser una gran opción para tu rutina. El Spray Mist Hidratante de Rosas con Ácido Hialurónico tonifica, hidrata y refresca la piel en cualquier momento del día.





*Con información proporcionada por Mónica Macías para Kiwi P.R

**Editado por Tania Lara para Kena.com