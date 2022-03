La temporada SS22 promete estar llena de muchas tendencias nuevas y no tan nuevas que seguirán imperando. Tal es el caso de la Y2K (es decir, de al rededor del año 2000) que ha inspirado tantas nuevas colecciones para los meses siguientes. Así pues ¿qué trae entre manos la temporada spring-summer sobre el estilo Y2K?

La nostalgia de ALDO

La empresa canadiense de moda y calzado se ha inspirado en el Y2k tanto en sus piezas como en la sesión fotográfica para publicitar su nueva colección. No cabe duda que ambas están preciosas y los colores en degradados que presentan muchas de sus piezas como los deportivos Dwardoniii serán su distintivo predominante.

Ha tomado como inspiración la naturaleza para crear los Meadow White for Women y transparencias que captan lo retro como Cassilia Pink for Women. Los bolsos no se quedan atrás y tiene joyas preciosas como la Manerena Multi que desearás tenerla a mano en muchos de tus outfits.

#Y2KBERSHKA

Posiblemente una de las campañas más llamativas de la Y2K es la creada por Bershka. A través de su hashtag invita a todos a un concurso de baile de tiktok con premio de 1.000€ para gastar en sus tiendas. Su nueva colección abarca desde los 70’s hasta los 2000 y son protagonistas los clásicos jeans flare low waist, el color block y muchos pero muchos estampados y degradados en sus prendas.

Basic Instincts de MIUMIU

Faldas midi, pantalón de tiro bajo con tops cortos y la controversial mini falta. MIUMIU apostó en su colección Spring-Summer este año en el estilo Y2K con la esencia de la marca. Las piezas que se asemejan a uniformes, pero que a su vez rompen con los estereotipos y crean algo distinto para todo público. Por supuesto, esta marca ha dado la prenda obligada de la temporada: la mini mini falda (¿microfalda?).

La piel está presente en muchas prendas como bolsos y camisas. Los mocasines son el calzado predominante de la colección e incluso están los mocasines de piel con tacón disponibles en negro y blanco con negro.