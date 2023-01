Una de las preguntas de oro en cuanto a relaciones con los novios del pasado se refiere: stalkear o no stalkear al ex. Hay varios factores a considerar, no se trata de si es bueno o malo, se trata de si te beneficia o te perjudica en la paz emocional. Ten cuidado con el corazón… canta La Guzmán.

Hoy que las redes sociales nos «mantienen informados» sobre relaciones añejas, no presenciales e incluso con desconocidos, la posibilidad de saber de la vida del otro es abundante. El dicho de «La curiosidad mató al gato» sigue vigente.

Darse un clavado por las stories y posteos de tus ex, es dependiendo la circunstancia emocional que atravieses, el tiempo transcurrido desde la ruptura y que sepas que las redes sociales son solo una muestra «siempre editada» de las aparentes fabulosas vidas de los demás. ¿Te haces stories sin filtro de tus fracasos existenciales? La mayoría tampoco.

Factores a considerar para stalkear al ex

Pregúntate primero qué quieres saber y si realmente estás lista para «saberlo»

Si tu respuesta es tan vana como Saber en qué anda, pues mucho podrás indagar sobre su físico actual (aunque recuerda que nadie es tan feo como en su INE ni tan guapo como en sus redes). Quieres saber sus hobbies de ahora, sus espectaculares viajes por el mundo, chismear entre su familia y amigos que quizás conociste, qué hace en su exitoso trabajo y demás fabulosa vida… porque eso es la mayoría de los IG y FB de personas promedio, ensalzar lo mejor y además pulirlo. Ten criterio y no te creas todo lo que oyes ni la mitad de lo que ves. Si es influencer, editor o fotógrafo: ¡menos!… saben más trucos.

Si la relación aún te duele y quieres volver

Ufff aquí si te doy la luz roja amiga linda. Veas lo veas, vas a sentir un golpe en el pecho en cuanto sus ojos de miel en la pantalla de tu celular hagan contacto con los tuyos. Peor, súmale si sale con una nueva extraña en plan no estoy entendiendo quién es esa y qué son. Si lo ves de reventón, de viaje, trabajando como un Lobo de Wallstreet y cualquier cosa magnánima que solo te haga sentirlo superior a tu vulnerable concepción sobre tu propia vida. Aquí entonces, stalkear o no stalkear a tu ex, es un rotundo no. Si estás en pleno duelo, es no. Evítalo, invisibilízalo, bórralo, bloquéalo, unfriendealo… haz lo que tengas que hacer y terminará la obsesión un día. Espera varios meses y vuelve a la pregunta uno. Ponte a dieta de sus redes un buen tiempo mientras sanas. Te juro que ojos que no ven…

¿Qué harás si se da cuenta de que lo observas y si sucede de regreso?

Hay muchas formas de saber si alguien nos ha visto, en las stories es clarísimo, en lo demás no tanto, peeeeero… hay apps y programas. O ¿de veras te vas hacer una cuenta falsa o le vas a pedir a tu amiga que te mande reporte? Demasiado interés, ¿no? Mejor revisa desde dónde viene tanta curiosidad y si hay una manera más asertiva de contactarlo frontalmente.

La otra es qué sentirás (o sientes) de que el ex te stalkee a ti. ¿Qué tanto te importa? Incluso, ¿le mandas indirectas en frases pseudo poéticas, empiezas a postear una vida más fabulosa que la de las Kardashian o por el contrario, es como: ¡qué me ves weeeyy!

Entonces, dónde poner el ojo y la bala

Hay una ley de psicología que dicta que donde está puesta la atención, está puesta la energía. Así que sé la mayor guardiana de la tuya. Sé lo tentador que es stalkear buscando una palabra, un milagro un hechizo… pero también sé lo raspada y dolida que puede salir una solo por abrir el celular. Las redes son inciertas y son un espejismo. Si solo quieres chismear y puedes aguantar lo que sea que veas, ¡vas! Si no es así porque todavía hay interés, amárrate el cinturón y busca al ex de forma más personal: HOLA KEASE e invítale un café.

Si no estás lista para ninguna de las anteriores, date tiempo sin stalkearlo… evita a toda costa morir como el gato, hazte una vida verdaderamente fabulosa y… quién sabe, tal vez sea el otro quien te contacte: ¿Cómo te va mi amor, cómo te va?

