La reconocida editora de moda Diana Vargas, lanza Styyyle, una plataforma digital para emprendedoras mexicanas que quieren darse a conocer en el mercado nacional, sin necesidad de gastar una fortuna.

Esta plataforma ofrece contenido innovador y de interés de expertas mexicanas en psicología, nutrición, belleza, diseño de imagen, medicina, decoración, comida, maternidad y tecnología. También se especializa en la venta de productos auténticos y útiles, garantizado una compra segura y de calidad.

¿Cómo se conforma esta plataforma?

Reúne a más de 40 mujeres expertas, preparadas para compartir sus conocimientos con toda esa audiencia ávida por descubrir cosas nuevas y útiles.

¿Cuál es el objetivo de Styyyle?

El objetivo de la plataforma es que mientras las emprendedoras o la audiencia compren, también aprendan, descubran y viceversa. A través de sus contenidos editoriales, buscan inspirar a las mujeres a no compararse, a no perseguir la perfección como mamas, empresarias, como hijas, etc; a no criticarse, a amar lo que son y a vivir su mejor versión.

Styyyle es un espacio seguro para la compra-venta de productos 100% mexicanos y que previamente han sido “curados” por las expertas, esto que significa, que todos los productos que soliciten un espacio de venta dentro de la plataforma, son probados antes de que se acepte su inclusión, a esto se le llama «curar» un producto. Una vez «curado», se acepta su venta en Styyyle y se publica la reseña de la experta.



Este espacio digital tiene la intención de generar una comunidad de mujeres reales que venden productos o tienen un negocio mientras son mamás o que además de ello, tienen un trabajo de tiempo completo, o son expertas en alguna profesión pero no tienen los canales adecuados para promocionarse o solo quieren compartir su conocimiento con otras mujeres.

“Un tip poderoso, muchas veces puede generar herramientas para una vida, no perfecta, pero si más fácil, plena, útil y sobre todo auténtica”, asegura Diana Vargas.

Si eres una mujer emprendedora en México que busca espacios seguros e innovadores para su crecimiento personal y para posicionar su marca, esta plataforma podría ser una opción ideal para lograr tus metas.