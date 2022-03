¿Has pensado en tener tu propio emprendimiento? Hay organizaciones que apoyan y asisten estos proyectos desde sus inicios. Arkz1d te orienta.

“Arkz1d”: el origen

Oswaldo García Medrano, ingeniero en Telemática, licenciado en Sistemas de Cómputo Administrativo y creador de “Arkz1d” ofrece este tipo de ayudas a personas que ya decidieron iniciar su emprendimiento (sea grande o chico, sin distinción). Oswaldo brinda no solamente lo que sabe, sino una red de expertos en materia legal, de mercadotecnia, diseño, psicología, arquitectura y financiamiento, entre otros rubros.

Te preguntarás, ¿qué significan estas iniciales? Oswaldo explicó mediante una entrevista al equipo de Kena que estas siglas nacen después de navegar por aplicaciones: “en una de ellas te daban tu nombre de Jedí y me resultó Arkz1d. Lo adopté porque siempre me he identificado con los defensores de la paz, personajes de gran poder y sabiduría, seguidores del lado luminoso de la fuerza, que pertenecen a una orden mística y caballeresca”, puntualizó.

¿Cómo recibes la ayuda en tu emprendimiento?

Los nuevos emprendedores y emprendedoras ya tienen la idea de un negocio, pero muchas veces no saben cómo crearlo. Es justo aquí donde Arkz1d actúa y ayuda a conocer mucho más a fondo este proyecto que ha nacido de la necesidad de cada emprendedor-a.

Mujeres al mando, en negocios

“Las mujeres empresarias y emprendedoras poseen al menos dos habilidades que les admiro. Primero, cuentan con una alta capacidad de conformar rápidamente equipos de trabajo eficientes y motivados; segundo, tienen muy claras las necesidades del consumidor y conocen las ofertas que existen en el mercado o la carencia de estos. Estas capacidades les permite enfrentar las necesidades en sus productos ó servicios”, nos comenta Arkz1d.

Los equipos femeninos han tenido una participación abrumadora en el mundo de negocios. Y es que desde que la pandemia llegó a nuestras vidas, la chispa de crear y de ser dueñas de un negocio, no tiene límite.

Del mismo modo, Oswaldo García Medrano asegura: “entre más ideas y más proyectos es mejor, porque el solo tener un empleo o negocio, ya no te asegura ahora una liquidez o un bienestar para ti o para tu familia. En pandemia, muchas mujeres demostraron su habilidad para sacar adelante a la familia”.

Fuente: Arkz1d