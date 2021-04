Creado por Jessica Noguez, Emprende Bonito Radio es punta de lanza en cuanto a utilizar el podcast para darle voz al feminismo en nuestro país y el mundo

Tengo el privilegio de conocer a Jessica Noguez en persona.

Aunque vive en Europa desde hace muchos años, viene a México bastante seguido.

Durante su última visita a la Ciudad de México tuvimos oportunidad de echarnos varios cafecitos y ahí fue donde me di cuenta de su profundo compromiso no sólo con su emprendimiento digital, sino con la agenda feminista de nuestro país y el mundo.

“La palabra ‘femenino’ me empezó a sonar rara a la hora de hablar de mujeres, ya que una mujer, aunque opte por no ser femenina, sigue siendo mujer. Es decir, no todas las mujeres se identifican con la feminidad, por lo que en mi podcast he quitado la descripción de ‘empoderamiento femenino’ y lo he sustituido por ‘negocios con perspectiva feminista’, que creo que es más preciso y más poderoso”, me cuenta Jessica en entrevista.