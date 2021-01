Hemos hablado mucho sobre lo que 2020 se llevó, nos quitó, nos prohibió o no nos dio. Pero dadas las fechas de fin de año, yo me quiero concentrar en lo que sí me permitió. Y eso es haberle enseñado a 10 personas cómo crear, lanzar y promocionar su propio podcast.

Hasta antes de la pandemia este curso lo daba presencial y duraba 6 horas, por lo cual cuando me preguntaban si lo podía dar en línea contestaba con un rotundo “NO”.

Pero a todo se adapta uno, ¿a poco no? Así que, un mucho obligada por la pandemia, rediseñé el contenido para poder dar 1 hora y cuarto por 5 días y que mis alumnos obtuvieran los mismos resultados, es decir, terminar el curso con su propio podcast en Spotify.

CASI UN MILLÓN DE PODCASTERS EN EL MUNDO

¿Sabías que… para enero de 2020 habían 850 mil podcasts activos en la internetósfera? ¡¡¡Eso es bastante!!!, ¿cierto? Bueno, pues es casi nada comparado al número de canales de YouTube (37 millones), cuentas de Instagram (850 millones) y blogs (500 millones).

En realidad el número de podcasters en el mundo todavía es bastante reducido… y más si son español… y más si son conducidos por mujeres.

Así que si te late tener tu propio podcast, este es el momento perfecto para subirte a la ola. ¡¡¡Créeme!!! Esta tendencia no se va a ir a ningún lado, así que enfócate y encuentra tu voz… porque llegó el momento de compartir, llegó el momento de contar tu historia.

MIS TOP 10 DE SPOTIFY / APPLE PODCAST

A continuación te presumo mis 10 joyas podcasteras de 2020 y te cuento por qué sería excelente que tú también los escucharas.

1.- HORMONAS EN SINTONÍA

¿Te imaginas cómo sería conocer tu ciclo menstrual al 100%? ¿Saber 365 días al año tus ventanas fértiles? ¿Entender qué te quiere decir tu cuerpo a través del moco cervical? ¿No depender de pastillas para los cólicos o de anticonceptivos para evitar un embarazo? Todo esto y más nos lo enseña Vanessa Castillo, educadora del Método Sintotérmico, quien busca inspirarnos y darnos más opciones para escuchar, conectar y sanar nuestro cuerpo cíclico desde un enfoque holístico e integral. Puedes leer más sobre el por qué de Vane aquí.

2.- AMANDO EL CAOS

Qué bonito sería tener una vida sin sobresaltos, sustos, bomberazos, subidas o bajadas… Pero eso no existe. La emoción -el caos- es intrínseco a la vida, es decir, va junto con pegado. En este podcast, la psicóloga Vianey Morales nos ayuda a aceptar esa situación particular que nos estresa, enoja o entristece para transformarla en algo que, no sólo ya no duela, sino que nos haga crecer, nos transforme. Y es que, querida brujita, ¿no es justo ese el objetivo principal de estar vivas?

3.- HISTORIAS DE TOLOACHE

Si eres una enamorada del amor, sus causas y consecuencias, este podcast es para ti. Química de profesión, storyteller de corazón, Haydeé López está decidida a encontrar -y contar- esas historias que nos hacen vibrar cuando las escuchamos. Episodio tras episodio, Haydeé nos restaura la fe en Cupido, el romanticismo y las almas gemelas. Desde los Obama hasta su socia (que conoció a su novio en una app de citas), no hay historia de toloache que no nos haga latir el corazón un poquito más rápido.

4.- OWN YOUR ENGLISH

No todas las personas tuvimos la oportunidad de aprender a hablar inglés desde chiquitos… Y aún quienes lo hicimos, batallamos con el acento o la pronunciación de ciertas palabras. Al hablarlo -o intentar hacerlo, ya sea en nuestro país o en Estados Unidos- nos da miedo ser juzgadas o criticadas. ¡El burling está cañón! Bueno, aquí es donde entra Sonia Saulés, la maestra de inglés más irreverente, genial y ch1ng0na que he conocido en mi vida. Sonia, muero de ganas de escuchar tu TED Talk (¡decretado está!). Admiro tu manera de ver y vivir la vida, y coincido contigo: el inglés nos pertenece tanto como nuestra lengua materna.

5.- DETRÁS DEL VOLANTE

Para las aficionadas al deporte motor, Detrás del Volante es el podcast ideal. Es conducido por la piloto Leslie González Kennedy, quien maneja desde los 8 años (ha participado en competencias Kart y Fórmula 3). Leslie es garantía de información privilegiada, pues también colabora con Claro TV y la revista Líderes Mexicanos, de manera que todas las marcas de autos se la pelean para que sea de las primeras en reseñar sus nuevos modelos, desde tractocamiones y mamamóvils hasta los deportivos y sedanes más cool del momento.

6.- MANOS A LA MODA

Conocí a Iya Reyes en un viaje a Guadalajara y una cosa me quedó clarísima desde el día 1: esta mujer sabe cómo vestir, cómo combinar y cómo sacarse el máximo provecho, tanto a ella (no por nada es asesora de marca personal) como a las prendas. Su podcast es un reflejo del 360 que es Iya como mujer, es decir, no sólo se preocupa por lo externo, sino también -y muchísimo- por el interior porque al final de ahí nace todo, incluyendo lo que elegimos para vestir cada mañana. Y como dice Iya: “Siempre podemos conseguir lo que queramos si nos vestimos para ello”.

7.- KABBALAH 20/20

Un aspecto básico del ser humano es la espiritualidad y aunque haya periodos en los que finjamos que no existe, ahí está y es nuestra labor encontrar una filosofía de vida que nos ayude a darle sentido a este mundo que en ocasiones se percibe tan al azar y caótico. Si el sistema pecado-castigo de la religión te cansó, te invito a escuchar este podcast del Centro de Kabbalah México, cuyo único objetivo es proveernos de mayor conocimiento y herramientas para aprender a recibir lo que estamos destinados a experimentar en esta reencarnación. Ojalá te des la oportunidad de redescubrir la espiritualidad desde otro punto de vista mucho más proactivo, responsable y dinámico.

8.- NAVEGANDO TUS FINANZAS

Casualidades de la vida, Lolis Salazar es esposa de uno de mis primos favoritos, Pablo “Bauer” Pescador. Aunado a esto, Lolis es una pistola en temas financieros, económicos y contables. El podcast de Lolis es una guía para alcanzar la tan anhelada libertad financiera que buscamos todas las emprendedoras. Si tú como yo piensas que el dinero es energía y que debemos hablar de él sin tanto tabú, únete a esta tribu y aprendamos juntas cómo planear mejor para generar más abundancia.

9.- LA PIZZA DE LA VIDA

Fernando Torres es creador de Matiz Humano y conductor de La Pizza de la Vida. Me encanta el nombre porque es un reflejo de todas “las rebanadas” que componen nuestra vida, y que en ocasiones nos cuesta tanto compaginar para lograr el equilibrio. “La rueda de la vida” es como oficialmente se le conoce a esta herramienta de coaching y está conformada por 10 aspectos: Pareja, Amigos, Familia, Finanzas, Carrera, Salud, Espiritualidad, Comunidad, Desarrollo Personal y Recreación. El podcast de Fer está enfocado en potenciar todas las áreas, una por una, poco a poquito. Sin prisa pero sin pausa para transformarnos en nuestra mejor versión.

10.- ENTRE BRUJAS

¡¡¡Este es mi podcast!!!, y no quería dejar de recomendártelo porque le pongo todo el empeño y todo el corazón para ofrecerte contenido de valor, que te aporte en tu día a día. Hablo de belleza y estilo de vida, pero le meto de todo un poco: desde Kabbalah y libros, pasando por todos los tratamientos faciales y corporales que me hago, hasta temas tan entretenidos como maternidad, Tinder y persuasión, entre otros. Le puse Entre Brujas porque realmente creo que las mujeres tenemos una conexión muy fuerte con la naturaleza, la Luna y los rituales. La meta es crear un club de sororidad que nos ayude a expandir nuestra vasija para recibir todos los regalos que el Universo nos quiere dar.

11.- ¡¡BONUS!!

QUERIDO UNIVERSO

Uno de los regalos de 2020 fue haber conocido a la coach de atracción, Gina Fernández. ¡¡¡Es una reina y picudaza en temas de manifestación!!! Es súper activa en redes sociales (su TikTok rifa muy cañón) y de verdad te lo digo: vas a querer tomar todos y cada uno de sus cursos. Si eres fan de El Secreto y la Ley de Atracción, tienes que escuchar este podcast porque te ayudará a manifestar más rápidamente todos tus sueños. Ginny, no cabe duda que la ley de resonancia funcionó con nosotros. ¡¡Te quiero y te admiro, espejito!!