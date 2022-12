La vocalista de The Pretty Reckless tiene un estilo grunge y metalero en todo el sentido de la palabra. Es por eso que Taylor Momsen es una gran referente para la estética que tendrá un renacimiento para el 2023. Veamos lo que se necesita para lucir como toda una estrella de rock.

Maquillaje ¡con mucho Khol!

Comencemos por lo más notorio que es su maquillaje. Taylor hace uso del Khol (del medio oriente) para conseguir ese smoke eye tan icónico. No solo tiene un uso estético sino que además protege del sol. Aun así, puedes realizar el efecto con cualquier otro cosmético en negro que tengas a mano, como sombra de ojos. Los labios suelen ser de un tono oscuro o simplemente lucen al natural.

Medias y ligueros ¡sus favoritos!

En casi todos sus outfits se pueden encontrar medias y ligueros ¡por suerte están de moda y son fáciles de conseguir! Si deseas un estilo similar, deberás tener al menos uno de cada uno para comenzar.

Sexy dark

No importa lo que use, su estilo suele ser un poco exhibicionista y deja ver mucho su figura. Es el clásico look de chica gótica sexy. Los choker o gargantillas y por supuesto las cadenas no pueden faltar. El encaje se encuentra en uno de sus constantes.

Camisetas anchas

Si utiliza alguna camiseta ancha como alguna de banda, llevará unas medias o botas altas.

Vestidos y otras prendas

Si opta por un vestido este será un poco más ajustado al cuerpo y posiblemente lleve encaje.

Los colores predominantes

Su paleta de colores suele estar entre el blanco, negro y rojo.

Cabello ¡de estrella del rock!

Tiene un rubio platinado que incluso recuerda un poco a Avril Lavigne. Taylor lo utiliza muy largo y puede estar suelto o llevar dos trenzas despeinadas que ayudan a ese aspecto tan rockero y grunge.

