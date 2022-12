Taylor Swift es un nombre que se conoce de aquí a la China y es que su éxito y talento en innegable. Esta mujer cuenta con muchísimas facetas artísticas y de imagen personal. La hemos visto en la música, en películas y como directora en videos musicales. ¡Ahora, hemos desbloqueado un nuevo personaje: ¡Taylor Swift como directora de cine!

foto de taylorswift en instagram 2

Los inicios de la cinematografía

Claro que, esto no fue de la noche a la mañana. La primera vez que decidió posar sus hábiles manos y mostrar sus ideas en esta área audiovisual fue con The Man. Ella misma desarrolló la idea, la dirigió e incluso la llevó a cabo con su impecable actuación.

Hace poco lanzo el corto All Too Well con Dylan O’Brien y Sadie Sink como protagonistas. Taylor vio en Sadie un potencial mayor al demostrado en Stranger Things. Con la increíble presencia que tiene y sin ningún protagónico anterior, para Taylor fue un honor que le diera vida a su historia.

La visión Swift

Ella tiene un punto de vista inigualable, muy distinto a sus contemporáneos y aun así puede conectar con todos ellos. Puede ver la belleza y el sarcasmo, el amor y la desilusión al desnudo y decodificarlo para que sea más comprensible.

Su próximo debut

Ahora, nos tiene a la espera con su nuevo proyecto, más ambicioso, más grande y con mucho más trabajo por delante. Todo lo que sabemos es que debutará en la Searchlight Pictures, conocida por dar a luz diversas películas ganadoras del Oscar.

En definitivas, Taylor Swift es un artista desde la raíz y se expresa en todos los formatos posibles. Además de ello es una mujer con mucha disciplina y amor por su trabajo y sus pasiones por lo que, es todo un ejemplo y modelo a seguir.

¿Qué te parece la nueva faceta de Taylor Swift como directora de cine?

Foto principal de katie en Pinterest