Escuché la técnica OSO hace algunos años y la he aplicado en muchos deseos (laborales, amorosos, financieros, etc). Verás que tiene algo en cada letra que hace que siempre funcione y puedas apreciar tu trayecto en cada parte del plan.

También es un recordatorio de que hay una parte de la vida que está en nuestras manos y es con la que contamos. Y la otra parte depende de terceros o algún factor externo que no podemos (ni debemos) controlar. También nos enseña confiar en el concepto de «los tiempos perfectos», el famoso timing que no es negociable.

Mentiría si te digo que recuerdo al autor de la misma, pero lo que sí sé, es que la técnica OSO tampoco se te va olvidar a ti y te va ser de total ayuda.

mamsatwork.com

Técnica OSO para la obtener lo que quieres.

Obtenlo

Estamos en la primera O de obtenlo. Significa que al inicio del plan, hagas todo lo que esté en tus manos, lo humanamente posible y en tu área de control (hay factores que no controlamos, no juegues a los dioses) por lograr ese deseo: trabajo, reconciliación, ligue, curso por tomar, viaje por pagar, deuda por saldar, dieta por cumplir, etcétera. Es un periodo de tiempo prudente para concentrar todos tus recursos hacia la obtención del resultado deseado. Ten un plan, observa tus herramientas, haz gala de todos tus esfuerzos y recursos: Go for it! ¡Lógralo y que en ti no quede!

Sustitúyelo

Que pasado un periodo de tiempo prudente o la fecha expirada y no se logró exacta y precisamente eso, pues ten la S de sustitúyelo. No podemos engancharnos la vida a una necedad o imposibilidad. Recuerda que el dolor y la frustración nacen de ir en contra del Universo. Así que encuentra tu plan B, de manera temporal, quizá después más adelante en la vida retomes tu objetivo inicial. Dale oportunidad a otra persona o un trabajo que también te guste; un curso parecido en otra sede; un viaje, por el momento, a otro destino; no el millón pero sí a la mitad o cerca; no bajar 30 kilos pero sí 17; etcétera y aprende a apreciarlo y darle el valor.

Olvídalo

¿Que la sustitución no te hizo feliz nadita o que no pudiste sustituir ese deseo por otro que también te satisficiera? Pues O de olvídalo. No es para ti, no al menos por el momento. La aceptación es la parte más importante de un duelo y para cerrar con serenidad (ojalá y alegría, pero soy realista) un ciclo y que este no se haga eterno, para que el deseo no se vuelva obsesión, ni el duelo normal se vuelva patológico consumiendo tu valioso tiempo, energía y esfuerzos. Libérate del deseo y a otra cosa mariposa. Muchas veces soltar el deseo es atraerlo.

«Deja que tus sueños sean olas que se van, libres como el viento en mitad del mar» Diego Torres, Sueños.

Y aquí otra nota de Autoestima para Liberarte de la culpa con las 3 C