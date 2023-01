Este año la tendencias de uñas sí que me gusta… ¡más cortas y discretas! Yo sé que habrá cosas más over the top pero me enfocaré en estas tendencias luminosas, neutras y divinas.

Hoy traigo las recomendaciones de la tiktoker Elsa Gervasi y que amo. Estas tendencias de uñas son adecuadas para las personas que aunque tengamos personalidad creativa, valoramos poder manejar con nuestras manos cualquier herramienta como ¡el celular! También nos preocupamos por los accesorios y la ropa más que por traer osos de peluche en uñas kilométricas.

Así que si tú eres de las mías, ¡amarás!

Uñas ovaladas y cortas

¡Adiós las tipo almendra de dos kilómetros! Ahora se llevan de manera menos picudas y mucho más cortas.

Uñas minimalistas

¡Adiós lo recargado! Es lo que les decía: la joya, los osos y demás, si bien seguramente seguirán viéndose, están dando paso a la opción mucho más práctica para las que trabajamos con nuestra manos o lavamos los trastes.

Si te late este diseño, es muy sencillo de hacer. Esta herramienta para hacer diseños en las uñas de The Body Shop está en descuento a $189 pesos.

Acabado aperlado

¡Qué lindas que se ven! El aperlado viene en distintas técnicas y suena muy setentas. Seguro que nuestra manicurista especialista en gel sabrá hacerlo.

Este barniz lo encuentras en Coppel por $49 pesos. Suena a que queda bien, no lo he probado pero iré por uno.

Uñas imantadas

Con textura terciopelo lucen bellísimas. Y existen barnices que logran este efecto, eso sí, solo que se cae rápido, así que te recomiendo poner varias capas y un protector final.

Intenta con este barniz de la colección especial de diseñadores mexicanos, en Chedrahui está en $20 pesos.

French mini

Siguen en tendencia esos delineados delgaditos pero que se notan. El verde es un tono que no se va, pero puedes hacerlo del tono que tú quieras, incluso, con una base colorida. Eso sí: cortitas.

Este barniz verde puede servirte muy bien para estos diseños, lo encuentras en Miniso por $40 pesos.

Blanco y negro

Juntos y combinados en las uñas. Es decir, en una misma uña, los dos tonos con el diseño que más te guste. Mira esta opción en mate me pareció genial.

Para esta combinación, el esmalte blanco que encuentras en Walmart por $20 pesos.

El barniz negro que encuentras en Sanborns por $60 pesos será el complemento adecuado.

Imagen principal: Nail Art en Pinterest

¿Qué dices? ¿Te gustó como a mí?