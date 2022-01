Te contamos en esta interesante nota, cuáles serán los juguetes, las posturas, las prácticas, lo que no cambiará y demás tendencias sexuales en 2022, según la reciente encuesta realizada por LELO, la marca de bienestar sexual.

Tendencias sexuales para 2022.

Es difícil imaginar que estamos ya en 2022 cuando parece que 2020 fue hace solo unos meses. La pandemia ha estado causando estragos en todos los aspectos de nuestras vidas durante casi tres años y una vez que se detenga, nadie puede predecir realmente qué repercusiones tendrá.

Y, por suerte, “normal” y vainilla, aquí nunca han abarcado más cosas que ahora. Vamos a ello.

Coito Sin Penetración

Con la vida a distancia convirtiéndose en la norma, el coito sin penetración se está convirtiendo en una idea cada vez más popular: la opción de actividad sexual sin relaciones sexuales que significa diferentes cosas para diferentes personas. Ya sea todo excepto PEV, sin penetración de ningún tipo (dedos, juguetes, anal), ya sea sexo en seco o un masaje, masturbación mutua, etc., el coito sin penetración se presenta como una alternativa de sexo seguro, ya que claramente establece límites en torno a cualquier actividad que pueda causar embarazo, transmitir ITS o COVID. Cualquiera que sea su definición, depende de sus razones para intentarlo. Y debido a esto, puede que resulte ser de las tendencias sexuales del año, la más popular de todas.

Heteroflexibilidad

Si algo nos han enseñado los dos últimos años es que la vida es bastante incierta y tenemos derecho a pasarla satisfaciendo nuestros deseos. El deseo y el orgasmo femeninos son fenómenos poco comprendidos, pero parece evidente que las mujeres pueden ser bastante flexibles cuando se trata de lo que les hace sentir bien. A medida que evoluciona nuestra comprensión de la sexualidad, una parte importante de una relación personal con la propia sensualidad y el placer es explorar varios aspectos de su vida sexual. Por lo tanto, si eres «en su mayoría heterosexual», pero ocasionalmente te sientes atraído por el mismo género, románticamente o sexualmente o ambos, abrázalo. Cada persona heteroflexible es diferente y sus experiencias pueden parecer diferentes. Pero lo que sí tienen en común es que te ayudan a darte sentido a ti mismo. Y eso es precioso y vale la pena explorarlo.

Juguetes Anales

Ahora que el juego y el placer anal se han vuelto más comunes que nunca, es hora de subir de nivel y hablar sobre los juguetes anales. Seguramente, los juguetes anales no son nada nuevo, pero rara vez escuchamos sobre todas las personas que usan tapones anales fuera de su habitación, hombres y mujeres que disfrutan del sexo oral-anal, u hombres heterosexuales a los que les encanta que los fijen. ¿Suena interesante? Bueno, ¡entonces rompe el tabú y comienza a disfrutar del ano por completo! ¡Los juguetes anales podrían ser la adición extra a tu vida sexual diaria que nunca supiste que necesitabas! Solo recuerda siempre que el lubricante no es opcional, el ritmo se suma a la comodidad y la intensidad erótica y que cualquier juguete que se use para el sexo anal debe tener una base acampanada y limpiarse o cubrirse con un condón antes de entrar en cualquier otro orificio.

Pegging (práctica sexual)

Y ahora algo completamente… bueno, similar. Pegging es penetrar a alguien usando un cinturón, generalmente una combinación de un arnés y un consolador. También se puede hacer con un consolador sin arnés, o se puede hacer con un vibrador de mano, como un masajeador de próstata. Pegging, el acto de un hombre que recibe sexo anal de una mujer que generalmente usa un consolador con correa, ha estado ganando terreno en los círculos sexuales durante años. Pero ahora, parece que el secreto se ha revelado, con un número cada vez mayor de sitios de noticias principales que informan al respecto. 2022 podría ser el año en que rompa la ola y la vinculación llegue a las habitaciones de vainilla, de la misma manera que lo hizo el masaje de próstata en 2016.

Volver a lo Básico

Nunca ha habido un mejor momento en la historia para tener un clítoris que 2021. Y esto vuelve a ser cierto en 2022. Conocemos y amamos la tecnología Sensonic o los juguetes de succión. ¡Es el cielo! Pero, ¿hay que hacer contacto directo con el clítoris? Aunque ha sido objeto de mucho escrutinio y confusión desde que nos volvimos a familiarizar con él, lo que sin duda sabemos es que al clítoris normalmente le encanta que lo estimulen con una variedad de ritmos. En lugar de simplemente frotar el clítoris, considere usar movimientos giratorios que imiten el toque ligero de los dedos, brinde una estimulación precisa y una presión ligera sobre el capuchón del clítoris. Después de todo, el movimiento circular natural de la punta de un dedo es difícil de superar, y ¿por qué lo intentaría? Especialmente, si puedes experimentar una mejor versión. Después de todos los movimientos sofisticados (amasar, pellizcar, arremolinar, acariciar, dar golpecitos sobre y alrededor), es hora de volver a los clásicos de oro.

Bueno y quizá no sean parte de las tendencias sexuales en 2022, pero aquí te dejo 3 creativas posiciones de lo más hot y que además…¡son quema grasa!