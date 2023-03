La teoría Mean Girls ha estado sonando un poco en redes, en especial Tiktok y habla sobre cómo aparentemente, las mujeres están divididas en tres clases: Las soft girls, las del medio y las mean girls.

Soft girls

Las soft girls son las mujeres con una energía clara, positiva y con un alma buena y noble. Son el tipo de mujeres que apoyan a otras mujeres y siempre harán lo mejor por las personas porque dan todo lo que tienen dentro de sí. En este caso toman como ejemplo a Selena Gómez que cuenta con una energía de este estilo.

Neutral girls

Las chicas neutrales son más bien las que pueden ser la una o la otra. Básicamente es porque no suelen tener una buena autoestima y su personalidad dependerá de con quién se rodee. En el caso de la película Mean Girls Cady comienzo siendo buena porque se rodeaba de gente buena y finalmente se convierte en una Mean Girl al estar dentro de este grupo. Sucede algo similar con Aimee Gibbs en Sex Education.

Mean Girls

No necesita mucha explicación pero las mean girls son las chicas malas. Las que pueden hacer un comentario, aparentemente bueno pero cargado con toda la mala intención del mundo. Estas son las mujeres que suelen destruir a otras y controlar a las neutral girls, además el brillo de las soft girl las abruma y hacen todo lo posible por apagarlas. El mejor caso para explicarlo es nada más y nada menos que Regina George.

¿Conocías la teoría mean Girls?