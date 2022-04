La época de los 90-2000 en el cine nos dejó muchas comedias de it girl que vale la pena recordar. El estilo de estas 3 impera aún en nuestros días gracias a la vuelta de la moda Y2K. El estampado a cuadros, los conjuntos a juego, el pantalón de tiro bajo y demás. Estas 3 películas rosa te ayudarán a adentrarte mucho más a dicha estética por lo que es una lista perfecta para maratonear un domingo.

Clueless 1995

Cher Horowitz, protagonizada por Alicia Silverstone es la diva Y2K por excelencia. La moda y el estilo que se encuentra en esta obra es inmortal y sin importar que el Y2K caiga en el olvido, sus outfits jamás lo harán. Son tan clásicos como modernos y súper versátiles, tanto de ella como de sus amigas. Si pudiéramos englobar el estilo en una temática más específica sería algo así como “aesthetic Y2K back-to-school.” Esta película es un ejemplo a seguir a la hora de utilizar prendas en superposición y elegir outfits a juego, pero distintos con tus amigas. ¿Qué más se puede pedir?

Legalmente rubia (2001)

Elle Woods es nuestra segunda diva y la primera en los 2000. La abogada más rosa que el mundo haya visto y no solo ella, puesto que Annie e Isabelle Woods, las gemelas de su secuela también derrochan glamour. La personalización de los uniformes, sin duda le hizo justicia a todxs lxs que deseamos hacer lo mismo en nuestra época como estudiante. Podremos ver muchos accesorios del estilo Y2K, además de escenas súper icónicas en estas películas rosa que, en definitiva, no te puedes perder.

Mean Girls (2004)

Finalmente, la joya de la corona: Mean girls que nos ha dejado frases tan icónicas como “los miércoles usamos rosa” y el famoso “burn book” no sólo es un ícono rosa, es él icono. Podemos ver como nuestra protagonista, una chica común con un estilo sencillo, va cambiando su guardarropa modesto por uno más acorde al papel de chica pesada que se está ganando. Esta transición nos dejó muchos looks fabulosos y emblemáticos tanto para la época como para nuestros días.

¿Cuál es tu película favorita y cuál agregarías a este top?