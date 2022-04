El libro The Young Visiters es un bestseller bastante conocido pero ¿qué sabes realmente sobre él? La historia de su creadora es bastante particular pues no sólo fue escrito por su autora -¡a la edad de 9 años!- sino que nos regala la cotidianidad de la vida adulta desde la visión de un niño, muchas veces olvidados por los que crecieron y se desconectaron de su “yo” más joven.

Los errores que hacen al Best- Seller tan divertido

Desde sus comienzos, desde el título promete ser una novela cómica publicada tal cual la niña lo escribió. Visiters es el primer (pero no el último) error gramatical de esta pequeña puesto que la palabra visitantes, realmente se escribe como “visitors” en inglés.

Un poco sobre la autora

Daisy Ashford es la mayor de tres hermanas y tuvo una educación particular por parte de sus padres. A nuestra querida autora le encantaba leer y escribir en sus ratos libres y como toda lectora voraz los climas fríos y lluviosos eran sus favoritos. Desde muy pequeña creaba historias que relataba a sus padres y hermanas pero dejó de escribir a los catorce años para centrarse en otros asuntos. Vivió la época de la primera guerra mundial y posteriormente la gripe Española.

De sus gavetas de la cocina al estrellato

Un día, revisando algunas cosas se topó con la libreta roja que tenía el manuscrito y decidió prestarlo a una amiga que padecía de la dichosa gripe para animarla un poco. Lo que Daisy no sabía es que, después morirse de risa su amiga se lo pasaría a otro paciente hasta llegar a las manos de un escritor. Frank Swinnerton contribuyó a publicar la novela con todo y errores ortográficos ya que era parte de su encanto.

¡The Young visiters ha nacido!

El libro fue publicado y poco después algunas de sus viejas historias también, pero ninguna de ellas alcanzó la fama de esta. Quizá porque la fórmula sólo dio en el banco una vez o quizá porque las risas en un periodo tan devastador eran necesarias. Al ser un libro fácil de leer, en poco dio la vuelta al mundo entre los amantes de la lectura.