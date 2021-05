Comienza la producción de All Those Things We Never Said (todas esas cosas que nunca dijimos), una serie de comedia dramática basada en el best-seller de Marc Levy.

Una historia de aventuras entre padre e hija, irónicamente divertida que habla sobre una segunda oportunidad y un primer amor. Esta serie original y ambiciosa, basada en dos líneas temporales y ambientada en las hermosas ciudades europeas de París, Brujas, Berlín y Madrid, es una comedia familiar única con un toque de fantasía.

La Historia

Hasta donde Julia Saurel puede recordar, ha tenido una relación difícil con su padre. Tres días antes de casarse, recibe una llamada telefónica: tal y como había previsto, su padre no podrá asistir a su boda. Por una vez, Julia tiene que admitir que tiene una buena excusa: acaba de morir.

Julia no puede evitar ver el lado tragicómico de la situación. Sus planes de boda se transforman en planes funerarios e incluso desde la tumba, parece que su padre Michel tiene su propia manera de perturbar la vida de su hija.

Al día siguiente de su funeral, Julia descubre que su padre le tiene reservada una última sorpresa cuando llega a su casa una gran caja de madera: en su interior hay un androide de tamaño natural, un calco de su padre. El androide le explica a Julia que contiene la memoria de su padre y que tiene una batería que dura siete días. Después de eso, «Michel» se apagará automáticamente. Es tan convincente que persuade a Julia para que se lance a un viaje por carretera, como padre e hija, para recuperar el tiempo perdido.

Pero el viaje de Michel y Julia se convertirá en algo inesperado: la búsqueda del primer amor de Julia, Tomás, al que conoció durante la caída del Muro de Berlín, un periodista que ella cree que fue asesinado haciendo su trabajo, pero ¿lo fue realmente?

Julia y Michel recorrerán Europa a través de ciudades emblemáticas, desde París y Madrid, pasando por Brujas y Berlín. Así comienza un viaje que pondrá la vida de Julia patas arriba. En el fondo se trata de la reconciliación de un padre y una hija. Y también es una historia de un primer amor, de los que nunca mueren.

Escrita por Marc Levy, quien también actuará como showrunner y Miguel Courtois (“El Lobo”, “GAL, Operación E”) quien dirigirá, el drama en francés de 10 x 30’ se trata de una comedia agridulce con mucha alma y producida por Marc Levy , Susanna Lea, Alain Pancrazi (Holy Lands) y Jean-Baptiste Frey (“For The Ones We Loved”) para TCC, Anna Marsh y Françoise Guyonnet para STUDIOCANAL, All Those Things We Never Said protagonizada por Jean Reno (“Leon: The Professional”, “The Big Blue”, “The Da Vinci Code”), Alexandra Maria Lara (“The Reader, Rush”, Downfall ), Alex Brendemühl (“Wakolda”, “Madre”) y Ben (“Hotel Normandy”, “Une Belle Histoire”).

All Those Things We Never Said será la primera coproducción en francés de STARZPLAY lanzada por primera vez en el Reino Unido e Irlanda; Alemania y Europa de habla alemana, incluidos Suiza, Austria y Luxemburgo; además de Bélgica, Holanda, España, Italia y Latinoamérica incluyendo Brasil; junto con la distribución de segunda ejecución en Francia.

La presencia del Grupo CANAL + cubierta en el acuerdo incluye Francia y territorios francófonos, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Rumanía, Hungría, África francófona, Myanmar y Vietnam.

FUENTE: StarzPlay

