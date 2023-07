Una nueva red social ha causado furor en los últimos días, seguro que ya hasta tienes tu cuenta activa. Se trata de «Threads: una app de Instagram» como la encuentras en la App Store. Y como si no dedicamos suficiente tiempo en la redes, la rivalidad entre dos dioses de la tecnología nos tienta a usar una más. Se trata de la nueva red social de Meta, ¡Sí! el emporio de Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp que se abre desde tu usuario de Instagram.

La traducción el español es «Hilos», así como los de Twitter, de hecho Elon Musk afirma que es una «copia» de dicha red social que por cierto, le pertenece.

La descripción se lee:

«Threads es donde las comunidades se reúnen para discutir todo, desde los temas que te interesan hoy hasta lo que será tendencia mañana. Independientemente de lo que le interese, puede seguir y conectarse directamente con sus creadores favoritos y otros a los que les encantan las mismas cosas, o crear seguidores leales para compartir sus ideas, opiniones y creatividad con el mundo”.

Es similar, por no asegurar que igual que Twitter, pero en vez de publicar tweets, publicas threads o hilos. Permite perfiles públicos y privados, permite limitar quién responde tu hilo, y se pueden publicar hilos con imágenes o videos.

Para abrir tu cuenta en Threads debes entrar a threads.net y escanear el QR Code que ahí aparece. En automático serás redirigido a la App Store y ahí podrás descargar la aplicación para iOS o ir directo a la App Store o a la Google Android.

Funciona MUY similar a Twitter, ofrece contenidos que podrían interesarte como la sección “Para ti” de TikTok y Twitter, el uso y las interacciones van alimentando el algoritmo filtra el contenido hasta que se acerque a lo que más te gusta o consumes. La propuesta es poder usar esta red social de manera gratuita y hasta ahora sin publicidad, peroooo, sin la aparente y aceptada agresión que caracteriza a Twitter, donde el «hate» es el rey, Threads ofrece ser un espacio amigable. Una red más de microblogueo, se trata de una red de texto, para escribir (ojalá también para leer), cada hilo puede tener hasta 500 caracteres (en Twitter se pueden 280) y fotografías y video de hasta cinco minutos. Está disponible para usuarios en más de 100 países y en menos de 24 horas se sumaron más de 30 millones de personas.

Como la cuenta de Threads se liga a tu cuenta de Instagram y una vez abierta no puedes borrarla, al menos que quieras borrar tu cuenta de IG, solo podrás desactivarla.

OJO AQUÍ:

Como toda red social, Threads va a guardar tu información personal, incluida de salud, financiera, de contactos, de historia de búsqueda y navegación, datos sobre ubicación, adquisiciones e “información delicada”, según su declaración acerca de la privacidad de datos en la Tienda de Aplicaciones.

Threads NO está disponible en estos momentos en la Unión Europea, que tiene normas estrictas sobre privacidad de datos (banderita roja).

Ahora es la euforia de los primeros días ya veremos que tanto auge alcanza más allá del haberse subido al trend de abrir tu cuenta de Threads. En mi nunca humilde opinión yo me quedo en Twitter, soy de la vieja escuela, digamos que me gusta un poco el debate que puede elevarse de tono, aunque no pagaré por verificar mi cuenta. Por otro lado me encanta Instagram y ya es bastante complejo hacer cambios a las cuentas y administrarlas, capaz un error en Threads te cuesta cancelar tu cuenta de IG, «no gracias», yo paso.

Rumores van, rumores vienen de Zuckerberg y Musk peleando por coexistir, también ya hemos visto redes sociales nacer y pasar al olvido o desuso, desde SnapChat, Periscope y Telegram…, cada quien habla de como le va en la feria… ya estaremos revisando si nos mudamos o no. Por lo pronto ya encontramos celebridades y cuentas corporativas, porque para salir en la foto hay que ponerse.

Un abrazo,

Karla Lara