El francés nos ha demostrado la versatilidad de estilos que impera en su guardarropa y está claro que tiene un estilo muy marcado y para nada tímido. Timothée Chalamet viste de traje, con flores XXL, impone el corsét como prenda masculina de moda, nos aparece con el pecho al descubierto en una entrega de premios y en todos y cada uno de ellos luce genial haciéndolo.

Su estilo incluso se ha comparado con el de Harry Styles pero la verdad es que, nada que ver. Nuestro Timothée es un hombre camaleón y “la chispa” que nos recuerda a Harry es solo uno de sus múltiples estilos dentro del multiverso de su guardarropa. En resumen, el francés/estadounidense nos ha demostrado que el guardarropa de hombre no tiene por qué ser aburrido, sino todo lo contrario.

Paseemos un poco por sus looks

Por sobre todo, debemos recordar que que el actor tiene tan solo 26 años por lo que los looks juveniles no son poco comunes. No todo es de esmoquin y este estilo rockero de los 90 es un claro ejemplo de ello. Timothée Chalamet opta por una superposición de camisas con una oversize de gorillaz sobre una manga larga negra.

Pintor de alta costura

Este look ha sido uno de los más aclamados del artista. Sterling Ruby fue el encargado de diseñarlo, el cual lució en su aparición dentro del Festival Internacional de Cine de Busan (Corea del Sur). Consta de una camisa y peto de jean azul muy claro con múltiples manchas de colores y unas botas inmaculadamente blancas que crean un fabuloso contraste.

Flores XXL

Pocas mujeres se atreverían a lucir un estampado tan drástico y llamativo pero el actor demuestra nuevamente que no le teme a nada. El traje es de Alexander McQueen y se trata de unas flores bordadas sobre negro y complementado con unos botines negros.

¿Cuál fue tu estilo favorito?