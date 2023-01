Si de un cambio de look hablamos, no hay nada mejor que un buen tinte de cabello. Y no hablamos de un color natural sino algo explosivo y llamativo. Veamos estas 3 marcas de tinte fantasía veganos que necesitas conseguir ¡para ya!

Tinte Artic Fox $279 pesos

Artic Fox dona 15% de todas las ganancias se donan a organizaciones benéficas centradas en los animales. Si eres amante de los animales este producto te enamorará a primera vista. Su mascota es un zorro muy lindo y colorido que te ayudará a conseguir el tono perfecto para ti. Su fórmula es suave y para nada agresiva con tu pelo, pues contiene ingredientes libres de crueldad animal y que suelen ser dañinos para tu hermosa melena.

Tinte Manic Panic $272 pesos

El tinte vegano más famoso de todos. Manic panic cuenta con una amplia gama de colores fantasías y el empaque ya cuenta con vibras rockeras y súper punk. Si lo que buscas en un acabado perfecto ¡no válido para el arrepentimiento! Esta marca es ideal. Prepárate para obtener una tonalidad fuerte y uniforme por unas 4-6 semanas ¡sencillamente increíble!

Tinte Strawberry Leopard $255 pesos

Esta marca ha llegado para quedarse y posicionarse en el mercado de los tintes mexicanos. Más económico que los Manic Panic y con un poco más de producto amenaza con destronar el que ha sido la marca favorita de tantos. Se trata de una fórmula vegana, libre de crueldad animal y con un aroma agradable. Deja el cabello suave y manejable además de un tono uniforme y natural.

¿Qué te han parecido estas marcas de tinte fantasía veganos?