¿Quieres pedirle que se quede contigo para siempre? Si tu respuesta fue sí, sabes que es momento de dar el siguiente paso y pedirle que se case contigo. Comprar un anillo de compromiso no es fácil, pero con los consejos correctos evitarás los errores más comunes a la hora de escogerlo.

5 errores que debes evitar al elegir el anillo de compromiso

Si lo primero que harás, ahora que ya sabes lo que sientes por tu pareja, es comprar ese anillo que te acompañará en uno de los momentos más inolvidables de tu vida, tienes que evitar cometer estos errores y elegir la pieza correcta para decirle “will you marry me?”

Los solitarios son las piezas por excelencia, son anillos con un único diamante que con elegancia y sutileza son la opción ganadora para ese gran momento. Te aseguramos que esta es la pieza que estás buscando.

1. Comprar el anillo ideal para ti no significa que sea perfecto para ella o él

Quizá parezca confuso, pero comprar la pieza convencionalmente correcta, no necesariamente reflejará el amor que sientes por tu pareja. Lo primero será hacer un estudio a conciencia de sus gustos en joyería y preferir una pieza atemporal y delicada que sea perfecta para cada ocasión.

El material es muy importante, porque debe ser resistente, como lo es por excelencia el oro, pero también debes definir qué anillo podría usar del diario, si tu pareja no acostumbra la joyería, elige un modelo clásico y atemporal o algo original para ella o él. El oro rosado está en tendencia, además de que ofrece un tono fresco y moderno en contraste al oro blanco y amarillo.

2. Comprar un anillo sólo por su costo

No porque un anillo sea costoso es el mejor, esto va de la mano del primer punto, pero necesitas reflexionar sobre tu presupuesto y escoger alguna propuesta que puedas comprar a meses y tenga seguro de cambios.

Puedes comprar un anillo que se adapte a tu presupuesto. Una opción estratégica será evaluar tus finanzas y no cometer el error de novato de comprar solitarios carísimos sin opciones a meses. A partir de esta evaluación estarás más cerca de tu compra. Ten en la mente una cantidad estimada de lo que puedes gastar.

3. Comprar un anillo que no le quede

Aunque pudiera parecer un dato casi evidente que debes conocer, los nervios, la emoción y quizá la falta de experiencia puede jugarte una mala partida, y comprar un anillo que no le quede.

Una sabia decisión es agotar cualquier posibilidad, desde investigar por tu cuenta o acercarte a un familiar o amigo de confianza que tenga buena relación con ambos y que sea tu aliado para extraer la información.

4. Comprar un anillo sin certificado de autenticidad

Te recomendamos compres un solitario con certificado de autenticidad, esto te permitirá tener la certeza de la legitimidad de sus materiales, sobre todo en el caso de los diamantes que al ser piedras preciosas corren el riesgo de ser falsificadas con imitaciones.

5. Comprar un anillo de compromiso que otros eligieron

Quizá este es uno de los errores más comunes y generalmente ocurre por desidia, falta de tiempo y poca planeación. Dejar que alguien más elija el anillo por ti, significa más que una simple compra, el desinterés en un proceso emotivo que si bien conlleva la compra de un bien material, debe ser elegido por la persona que está proponiendo matrimonio.

Si tienes miedo de hacer una compra solo, invita a un amigo, un familiar o alguien que te inspiré confianza y llene de alegría la atmósfera de la búsqueda. No pierdas la oportunidad de vivir una experiencia que podrías contar a alguien en un futuro.

Fuente: Joyerías BIZZARRO

