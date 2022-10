La primera cita no es sólo un momento mágico donde los nervios de la expectativa y las nuevas sensaciones afloran. Esta es una excelente ocasión para conocer mejor a esa persona, sobre todo en un aspecto específico. Estos tips para la primera cita te ayudarán a conocer un aspectos de tu candidato a pareja, ¿quieres conocerlo?

El lado súper positivo

Ya sea de manera consciente o inconsciente, las personas tienden a mostrar una cara muy positiva, excesivamente empática y atenta que, en muchos casos no es real. Esto lo hacen con la intención de atraparte o atraerte, así sea con mentiras. Ya sea por soledad, por miedo al rechazo o manipulación, es un mecanismo bastante utilizado dentro de una primera cita.

La realidad de los hechos

Luego de un par de citas o meses, incluso luego de oficializar una relación comienzas a ver contradicciones claras acerca de lo que te mostraba y su manera real de reaccionar. Sientes que ya no es lo mismo y no sabes si eres tú o algo más. No tienes idea de qué hacer y si y puede que incluso justificas su comportamiento y te culpas por ello.

La verdad cariño, no hiciste nada malo más que no aprender a leer entre líneas. En vez de intentar salvar una relación que nunca debió nacer, utilízalo como experiencia. Para la próxima, sabrás que necesitas escarbar un poco para encontrar su verdadero ser y disipar la niebla de “perfección” que intenta mostrar.

¿Cómo puedes lograrlo?

Fácil, enfócate en las contradicciones. Habla sobre cosas que podrían no tener en común y observa su reacción. Es importante que conozcas su manera de actuar cuando algo no concuerda dentro del mundo perfecto que intenta pintarte.

También necesitas conocer su temperamento pero recuerda hacer cosas pequeñas que te den un vistazo de cómo podría reaccionar ante problemas mucho más grandes. Incluso si no te muestra por completo lo que piensa, la tensión y la represión de sus emociones muy probablemente se notará. Algo mágico: mira cómo trata al personal de servicio: ¿es amable, grosero, pedante…? Amiga, date cuenta…

Busca siempre la parte negativa por más pesimista que sea esto porque dentro de una relación habrán muchos contratiempos y diferencias de ideas, ¿de qué manera reacciona ante ello? Es una respuesta básica y primordial para saber si primero, es una relación que puede o no funcionar y segundo si es una persona con problemas de control de ira, o por el contrario sabe cómo manejar de manera aceptable esta clase de desacuerdos.

Recuerda amiga: No romantices el mínimo esfuerzo ni las muestras de afecto esporádicas y mínimas. Quien te quiere de verdad te lo demostrará siempre y no te hará dudar.

¿Qué te parecen estos tips para la primera cita? Ponlos en práctica a ver qué pasa.