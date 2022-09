Hay días en los que no encontramos los ánimos para vernos bien o simplemente no eres de ir siempre arreglada. Tal vez por qué piensas que, necesitas un peinado y atuendo impecable, lo que no es así. Sea como sea, puedes lucir arreglada sin mucho esfuerzo con estos sencillos tips que te cambiarán la vida. ¿Estás lista para conocerlos?

El atuendo

La camisa por lo general es el corazón del outfit y para ello vas a tomar una blusa sencilla pero de buena tela. Preferiblemente que sea algo que te vista por completo, una camisa cuello de tortuga o una de manga larga. En la que te sientas cómoda y sea de un color liso o sin adornos.

¡Vamos por el cabello!

Para el cabello no necesitas sacar el peinado más trendy de todo pinterest o Tiktok. Con hacerte un recogido sencillo como una cola de caballo o algún chongo pero nada producido está bien. Con esto conseguirás esa sensación de estar un poquito más arreglada de lo usaul. Esto claro, si acostumbras traer el pelo suelto, si no, intenta probar lo contrario.

Maquillaje, pero muy sutil

Escoge así sea un solo producto de maquillaje o una sola área de tu rostro. Puedes optar por pintarte los labios, aplicar rubor y unas pecas falsas o un delineado de gato súper sutil. Hazte algo pequeño, donde conserves tu aspecto natural.

¡Accesorios!

Los accesorios siempre, pero SIEMPRE marcarán la diferencia. Con tan sólo utilizar un anillo, un par de aretes y un collar pequeño es suficiente.

La actitud

Finalmente la actitud lo es todo, puedes lucir como recién levantada e incluso salir en pijamas pero tener una actitud de top model. Ésa es la actitud que estamos buscando y hará que cualquier outfit se eleve increíblemente.

¿Qué esperas para ponerlos en práctica y lucir arreglada sin esfuerzo?