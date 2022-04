Consejos de cuidado corporal de una mujer de 60 para una de 30. ¿Prestamos atención a estos tips de interés?, tu piel lo agradecerá con el pasar de los años.

Cada etapa de la vida es una oportunidad para disfrutar y aprender; y en este camino la edad se convierte en una tarea de reinvención constante que incluye nuevos hábitos, pensamientos y visiones sobre nosotras y nuestras necesidades.

La conductora de televisión, productora, escritora, conferencista y life coach, Gloria Calzada, nos da algunos consejos de cuidado corporal para acompañar cualquier etapa de la vida.

“Es cierto que los años cuentan, pero lo mejor es que llegan cargados con regalos increíbles: te dan seguridad en ti misma, te vuelves experta en priorizar, te despojas de prejuicios y culpas, y te das cuenta de que ahora nada es tan urgente. Con la edad, la plenitud llega y cuidar tu cuerpo para los años que vienen, se vuelve relevante”, indica Gloria Calzada, escritora del libro ¡La edad vale madres!

Consejos de cuidado corporal, de una mujer de 60

Aunque cada piel es diferente y tiene diferentes necesidades a los 60 y cualquier edad, Jabón Lirio te comparte 3 puntos focales para el cuidado de la piel:

Limpiar . Este es un punto fundamental, la piel absorbe suciedad y partículas durante el día y es necesario liberarla y dejarla respirar y ayudarla en su proceso de regeneración. Ya sea que optes por bañarte de día o de noche utiliza jabones amables con tu piel. Hidratar y humectar. Esto significa aportar humedad a la piel y no dejarla escapar, y los puedes incluir de diversas maneras. Nutrir. Incluye en tu rutina productos ricos en propiedades y que aporten algo más a tu piel.



En todo este esfuerzo de cuidado corporal, otro tips es conectar con los productos que usamos, que nos guste su olor, textura y fórmula para disfrutarlos e incluirlos más fácil y con gusto en nuestra rutina de cuidado corporal.

Motivos plus para el cuidado corporal

Entendamos que es más que un tema de belleza y estética. Cuidar el cuerpo es una tarea que nos recuerda ponernos en el centro como individuos, de engrandecer nuestro valor, pero también de salud, la piel es el órgano más grande del cuerpo y el que nos protege de lo externo.

Cuidar nuestro cuerpo cobra un nuevo significado y ahora es cuidar de nosotras. Además:

Con la piel sentimos y conectamos con el mundo exterior y recibimos estímulos a través del tacto e incluso hay hormonas que se sintetizan en la piel.

Nuestra piel se vincula con el sistema nervioso y el inmune, a través de ella podemos reflejar lo que ocurre en nuestro interior y puede tener un impacto en nuestra autoestima.

Cambios fisiológicos en la piel a partir de los 30 años

Aunque fisiológicamente los 20 y 30 años pueden ser maravillosos para la piel, debido a que en este punto de la vida las funciones biológicas del cuerpo están en su nivel máximo de regeneración, a partir de esta edad empieza un declive en términos biológicos.

A partir de los 30, la piel se vuelve menos elástica y más propensa a la aparición de arrugas. Se presenta falta de luminosidad en la piel, firmeza, suavidad y se empiezan con deficiencias para retener hidratación; esto responde a que nuestro proceso de regeneración natural se ralentiza.

Sin embargo, esta etapa es un buen momento para ayudar a la piel a enfrentar su proceso natural con productos y acciones que nos ayuden.

En muchas ocasiones nos enfocamos en el cuidado de la cara, tal vez por ser más evidente, pero el cuidado de la piel del cuerpo es igual de relevante.

Al ver nuestra piel linda y saludable en esta etapa de la vida, es probable que no veamos necesario hacer nada para mantenerl. No obstante, es importante tomar cartas en el asunto para los años que vienen.

“Yo a los 30 años no me humectaba la piel, no entendía ese concepto, durante muchos años no usé crema y no me hidraté adecuadamente el cuerpo”, indica la conductora.

La falta de humectación e hidratación, exfoliación constante y la exposición al sol sin protección son algunos de los errores que más cometemos en esta edad y que nos pueden traer consecuencias más adelante.

