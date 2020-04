No hay plazo que no se venza ni fecha que no se cumpla. Tras el reciente anuncio de la Fase 3 en nuestro país, lejos de pensar: ¡ay falta más!, quizá seré rara, pero me dije: «¡Oh, un mes y cacho se pasa volando!, ¿me me dará tiempo de hacer todo lo que quiero hacer?» Pon orden en tu casa antes de que vuelvas a salir a la calle.

Para todos ya se siente viejo el pretexto de la falta de tiempo, ¿cierto? No es que ahora nos sobre, pero estos días que pasamos tanto en casa hemos podido observar necesidades de orden y limpieza que antes ni pelábamos, postergábamos o pasábamos por alto.

Descubrí que no soy la única que tiene proyectos para aprovechar la cuarentena así que hice una lista de proyectos sencillos pero importantes que requiere mi casa.

Nada como vaciar los pensamientos a un papel para que de ahí se vuelvan acciones concretas: metas con fecha. Haz tu propia To Do List.

Aquí una lista de pendientes generales que podrás adaptar según el caso a las necesidades de tu casa.













Quitar plantas muertas, sembrar macetas vacías, quitar plagas existentes, darle una lustrada a las hojas. Depurar y arreglar electrodomésticos (tutoriales para casi todos en youtube), limpiar los restos de pan a la sandwichera o el tostador. Manualidades pendientes. Esas que o dejaste a la mitad o que siempre dices que vas a hacer. Pintar o resanar alguna pared y sus boquetes. Revisar y marcar todas tus llaves… ¿a poco no hay varias arrumbadas que ni sabes qué puertas abren? Arreglar clóset y cajones. Desde depurar, acomodar por color, doblar bien, sacar lo que no usas ni sirve. Hacer un respaldo actualizado de tu celular y también depurarlo. Limpieza de basura online: limpiar la bandeja de tu mail (correos antiguos), los archivos obsoletos de 1999, las descargas que ya no importan, hacer un respaldo de lo importante. Borrar whatsapps obsoletos y hasta despedirte de grupos inactivos o que no te hacen bien. Clasificar las billones de fotografías. Hacer un respaldo de las que quieres conservar y hasta una carpeta para aquellas que posteriormente quisieras imprimir. Cambiar la orientación de los muebles de alguna habitación Deshacerte de objetos que solo la acumulación conserva: adornitos, cuadros, trastes, alimentos y medicinas caducos u obsoletos. Bye bisutería oxidada, aretes sin par, collares enredados. Limpia y rescata tus buenas piezas. Destapar cañerías o quitarles el olor fétido. Limpiar lo que rara vez limpiamos, ¡justo lo que sirve para la limpieza! La pelusa y pelos de tu escoba, jergas, cubetas y trapos, limpia la empolvada lavadora y el lavavajillas, etc.

Ojo: no te digo que hagas todas las tareas tu sola, si vives con más, repártanse las tareas, al final, «no son favores ni ayuda». El hogar es de todos quienes lo habitan y el orden en casa nos beneficia a todos.

En Pinterest puedes descargar hojas muy bonitas de planes por día, semana o mes: aquí.

Revisa las notas que hemos escrito sobre el orden en casa y áreas específicas, así como los especiales de nuestra coach del orden certificada por Marie Kondo, Adriana Fernández.