Estoy segura de que, como a mí, muchas utilizan la típica frase de: «Cuando tenga tiempo» pero, una pregunta que debemos hacernos es -¿Cuándo nos vamos a dedicar ese tiempo?-

Existen varios artículos y mensajes que solemos ver en redes sociales que nos enseñan que no existe un después o la típica frase de «No dejes para mañana lo que puedes hoy».

Si estás en búsqueda de adquirir nuevos hábitos recuerda que el mejor momento es el ahora, además, podemos tomar la excusa de que es un año nuevo y empezar a cumplir aquellas promesas que no hicimos antes.

El tiempo solo lo creas tú

Entrena tu salud mental con hábitos diarios

Desde un tiempo para acá he hecho una rutina para que mis relaciones y el tiempo para mí tengan un equilibrio -casi perfecto-, y, aunque aún me encuentro perfeccionando mi día a día porque no todos siempre podrán ser iguales, no dejo de dedicarme al menos una hora al día en hacer algo que me gusta o me apasione.

Ahora bien, ¿has escuchado a hablar sobre los hábitos o rutinas?

Un hábito, según el Centro de Psicología Psicodata se define como: «Es cualquier comportamiento aprendido (no es innato, no nacemos con ningún hábito) mediante la repetición, que se realiza de forma habitual y automática sin apenas pensar en ello. Es un elemento básico del aprendizaje humano.» y, según lo que he investigado, es algo que podemos crear en menos de 21 días.

Entonces, ¿qué nuevas rutinas puedes hacer por ti los próximos 21 días? ¡Te comparto algunos tips!

Al despertar, agradece por estar un día más con vida. Esto quiere decir que tienes una nueva oportunidad para crear algo maravilloso

Tiende tu cama

Toma 2 vasos de agua

Busca una rutina que puedas hacer durante 30 mins., por ejemplo, puedes empezar a salir a caminar si para empezar a tener una rutina física

Prepara un desayuno saludable

Ideas para un desayuno saludable