Existe una amplia creencia de que el cuidado facial es cosa de mujeres. Lo anterior no puede estar más alejado de la realidad, ya que lo único que debes tener para recibir uno de estos es tener piel. Tanto hombres como mujeres poseemos piel, tenemos exceso de sebo, problemas cutáneos e imperfecciones que deseamos arreglar. Los tratamientos faciales para hombres ¡existen! Y hay salones dedicados a ello.

Cada vez son más los hombres decididos a cruzar las puertas de los salones de estética, dispuestos a invertir en ellos mismos. También hay mucha más información sobre el tema, lo que hace más sencillo confiar en dichos procedimiento.

Mito 1: A los hombres no le interesan esas cosas

La verdad es que sí les interesa, al menos a una parte de ellos, de la misma forma que a las mujeres. Se podría decir que los hombres no tienen tanta presión social sobre su belleza como la tienen las mujeres. Esto no quiere decir que no deseen modificar para bien algunos rasgos. Los tratamientos masculinos de alopecia son muy demandados hoy en día.

Mito 2: Los hombres no lo necesitan

Esta la segunda creencia de que, los hombres no necesitan arreglarse como las mujeres para verse bien. La verdad es que muchos sí lo hacen, desde el detalle más pequeño como usar la misma fragancia o pasar un buen tiempo decidiendo su peinado, hasta rinoplastias.

Mito 3: Los hombres lucen bien sin realizarse nada

Un estereotipo atractivo para las mujeres es el aspecto de hombre maduro y sabio, puede con un par de canas por aquí y por allá. Es cierto que algunos bendecidos, envejecen con dichos rasgos de manera natural, pero otros necesitan un poco más de ayuda.

“Habrá unos cuantos que, en efecto, no necesiten ninguna mejora, pero, aceptémoslo, la gran mayoría requerirá unas manos expertas que los ayuden a verse mejor con los años”, expresó Gabriela Rueda, especialista en medicina estética en Maganda Clinic.

Mito 4: Quedarán como una mujer

Las intervenciones quirúrgicas de las mujeres tienden a estar inclinadas hacia rasgos más suaves y finos en algunos lados, en otros como los labios, tienden a ser más voluminosos y carnosos. Existen cirugías estéticas para dejar el rostro con los rasgos del ideal de belleza masculino, lo cual sería rasgos un poco más afilados y varoniles. El procedimiento se realiza según las exigencias y necesidades del cliente.

Y esto son 4 de los mitos más populares acerca de tratamientos faciales para hombres. ¿Habías escuchado sobre alguno de ellos?

Cortesía de: Maganda Medicina estética