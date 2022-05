Todo lo cool suele comenzar como tendencia en redes y este trending in Tiktok no es la excepción. El fenómeno «filtros deciden mi maquillaje» no tiene nada que ver con practicar coreografías sino disfrutar de una acción que muchas ya hacemos: maquillarnos. Filtros de realidad virtual sobre belleza hay para rato y es por ello que esta tendencia ha sido tan replicada en las últimas semanas.

Te apostamos que también querrás hacerlo

En general puedes utilizar cuantos filtros quieras, pero los básicos son: cejas, sombra, delineado gráfico en negro, delineado gráfico a color, tatuajes blush, pecas y labial. Puedes conseguir también piercings (con pegar un strass es suficiente), color de cabello y color de ojos.

Lo divertido de todo esto es que nunca sabes cómo va a resultar. Puede que consigas tu nueva combinación de maquillaje favorita, decides tu outfit basado en tu creación o simplemente esto termine en un completo desastre. Sea como sea, de seguro te vas a divertir muchísimo y es una excelente manera de pasar el rato.

Puedes retar a tus amigos, tu pareja e incluso a tu familia. Otra modalidad popular es que otra persona te maquille. Si no te sientes muy confiada con la exactitud y simetría puedes dejar el filtro mientras sigues el patrón. Seguro que de esta manera podrás realizar un trabajo impecable y bastante similar.

He aquí alguno de ellos

@nayellymakeup Etiqueta a tu maquillista fav para que lo haga🤍 insta: yellymakeup ♬ Light Switch – Charlie Puth

Parece salida de una caricatura, ¡súper cool!

Algunas le colocan puntuación a sus creaciones. Las cejas son definitivamente un toque curioso.

¡Este es de mis favoritos!

¿Cuál te gustó más?

Sabemos que las tendencias no son para todos. Es por ello que si no te animas, quizá ver el resultado de «los filtros deciden mi maquillaje» te inspire de igual manera a recrear algunos detalles en tu próximo look.