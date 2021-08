Además del súper-ultra-obligatorio 24/7, protector solar para cara y cuerpo, que es para playa, ciudad, oficina, verano y siempre, hay tres productos mandatory en playa, es decir que son básicos y muy importantes para conservar la salud y belleza de tu cabello y piel.

Productos mandatory en playa… o alberca

Un exfoliante o scrub para mantener la piel como nueva.

Exfoliarse está recomendado dos veces a la semana máximo y ojo, no es para después de las asoleadas y menos si te quemaste eh! (pero si haces lo del bloqueador no hay porqué quemarse ¡nunca!) Este exfoliante dejará tu piel suave, ya que apoyará la eliminación natural de células muertas, descamaciones, evitará las callosidades y la piel de naranja. A mí me encantó este de Pink, “Surf Scrub” para rostro y cuerpo, solo que en mi caso no lo recomiendo para rostro, ya que sus gránulos de sal son medio grandes para mi gusto. Tiene una textura cremosa, como de smoothie y también gránulos de sal marina y además, huele delicioso, a mar… ¡a vacaciones!

Surf Scrub, Pink

Tratamiento capilar protector del color

Ya sea que tengas el cabello natural, teñido o con mayor razón, decolorado; un tratamiento protector de color es mandatory (obligatorio, pues). Éste evitará coloraciones amarillentas o cobrizas (que en realidad son quemadas en el pelo) provocadas por el exceso de sol, mar y químicos que abundan en las albercas. A mí me encanta esta mascarilla de Davines, Heart of Glass, Rich Conditioner, su color índigo se apoya en la colorimetría y fue creado para conservar los tonos rubios intactos… como el día que saliste del salón.

Davines, Heart of Glass, Rich Conditioner

Un after sun a base de sábila

Ya sé que de este producto hay setecientas marcas y con diferentes ingredientes, pero aquí sí recomiendo que mientras más natural mejor. Yo encontré este orgánico, tiene extracto de sábila con manzanilla (Camomilla, que desinflama) en una farmacia local de San Pancho, Nayarit y la verdad es que aliviana la piel tras las asoleadas. Me gusta que parece que cortaras la planta y extrajeras la babita curativa (también la encuentras por su nombre en inglés como Aloe Vera). Te doy un extra Tip, guárdalo en el refrigerador… mientras más frío, más calmante y refrescante. No solo es por si te quemas (que ya sabemos cómo evitar esto). Siempre aplícalo tras las asoleadas y antes de irte a acostar para devolverle a tu piel la hidratación y nutrición perdidas.

After Sun de Sábila y Manzanilla, Vanifarm

