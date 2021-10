Tres productos que estoy probando y me están gustando mucho, ¿los conoces? Cuidado de la piel, del cabello y una base de maquillaje que, además, tiene aromaterapia. Dos son marcas mexicanas y una, internacional.

Pielexaxa con Seasons y su Vitamina C

Esta marca mexicana me ha gustado mucho. Les compartí un facial que me hicieron con sus productos y me gustaron muchísimo. Son veganos, naturales y sin crueldad animal.

CONEXIÓN PIEL, ALMA Y MENTE Para Seasons, es igual de importante cuidar tu piel, que cuidar tu mente. Para llegar a este balance es necesario que cuidemos de estos dos aspectos importantes en nuestras vidas y así alcanzar un equilibrio absoluto.

Gel Hidratante Facial Vitamina C, es ese botecito amarillo. Vean qué bonita la presentación. ¿Cuáles son las ventajas y beneficios?

Mejora microcirculación

Retrasa aparición de líneas de expresión

Antioxidante Vitamina C+ y péptidos

Piel mixta a grasa

Hidratación hasta 24 hrs

Palaxo con acondicionador de Moroccanoil

Les he contado ya que tengo un rato usando shampoos dermatológicos, así que un acondicionador que se deja sin enjuagar es perfecto. Este es muy rico, el olor es sutil y así funciona:

“¿Sabías que las fibras capilares son porosas? Esto quiere decir que tiene la capacidad de absorber nutrientes que las pueden reparar desde adentro. Para impulsar este proceso, aplica el Acondicionador Sin Enjuague Todo en Uno Moroccanoil® al bañarte, distribuyelo en medios y puntas… ¡y eso es todo! Porque su fórmula con super nutrientes, aminoácidos puros y azúcares de origen natural hidratan, desenredan, protegen y restauran el cabello al instante, con efectos suavizantes que podrás notar hasta por 72 horas.”

Piel de porcelana con TEIA

Les puedo decir que es mi maquillaje favorito en la actualidad. Bueno, base de maquillaje. Deja la piel mate y oliendo de-li-cio-so. De hecho, me lo han dicho: qué bien hueles. Y es este producto vegano y libre de crueldad animal.

Fórmula especialmente diseñada para tu tipo de piel, evita que se produzca más grasa.

Protección solar de 30 FPS.

Hecho a base de ingredientes naturales sin químicos tóxicos que dañan tu piel y producen envejecimiento prematuro.

No tapa los poros.

No tiene ingredientes que dañan el medio ambiente.

Propiedades antioxidantes y antienvejecimiento

Yo uso el tono 02, medio claro y me queda perfecto.

Todos estos puedes comprarlo de manera digital y también en Free the rabbit, Walmart y otros sitios.