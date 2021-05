¿Y realmente son cómodas?, le pregunté al RP de Aldo sobre sus Ugly Sandals y me aseguró que sí. Son las que vemos en la foto de arriba.

Yo recuerdo haberlas visto por primera vez en los 90s en los pies de mi hipi maestra de inglés, una estadounidense adorable pero… ya saben, CERO estilo.

Poco a poco comencé a ver más Ugly Sandals para caminar y hacer senderismo cuando hace mucho calor, porque las botas serían una condena para caminar mientras estás a 40 grados. Qué horror.

Marcas especializadas eran las que las ofrecían, pero de unos meses -muuuchos- para acá, no solo las marcas de «alto nivel» las han traído, también las de centro comercial. ¿Te atreverías a usar estas «chanclas» que parecen salidas del clóset de tu papá?

Ugly sandals: nos gusten o no, están aquí

Si nos fijamos, son poco delicadas. Si bien las primeras que vimos en el mercado eran con tiras más delicadas y suelas menos gruesas, sin duda entran en la categoría de zapatos cómodos para largas caminatas.

Y bueno, no podemos hablar de estas sandalias sin mencionar a Birkenstock. «esta firma de origen alemán ya es un ícono de la moda, gracias a su excepcional comodidad y un legado de más de 240 años. Así es… como lo oyes, llevan más de dos siglos entre nosotros y no podemos imaginar este mundo sin su existencia; esto ha ocasionado la existencia de innumerables réplicas, referencias e imitaciones, pero ninguna cumple con los estándares de calidad y diseño únicos para conquistar el clóset cualquiera, incluso de grandes pasarelas», comenta la agencia de la marca. Lo cual, es cierto. Y miren que yo las recuerdo en los 90s.

De hecho, si recordamos lo que escribimos varias bloggers de KENA sobre lo que nos dejó el 2020, encontraremos que Ali Ortiz no podía imaginar haber pasado esta etapa sin sus ugly sandals.

Y ya sabes, la tendencia también trae que sean usadas con calcetines… y no entiendo por qué tanto critican los crocs si esta moda no se aleja de ese look de «me salí corriendo de casa y olvidé ponerme los zapatos».

Por muy «de marca» que sean…

O por muy hija de una súper modelo noventera que seas…

¡Ugly sandals en todos lados!

Las marcas de centro comercial las tienen, las de catálogo, las de tiendas departamentales y, como ya viste, las de lujo.

Más toscas

También están unas versiones más toscas… quizá más trend. Igual que los Ugly Snickers, estas son monstruosas, ¿a poco no?

En una de esas yo sí me animo: se ven súper cómodas… ¿lo harías tú?