Un año atípico, 2020 lo vivimos diferente en todo el mundo. Por muchas razones nos sentimos agradecidas y queremos enfocarnos en esta energía, por eso, queremos compartirles nuestros tops de este año, es decir, lo que nos hizo feliz: comida, series, productos, experiencias, ¡eso que nos ayudó a pasar este año pandémico de la mejor manera!

Moni Moreno ya hizo su post de sus cinco libros favoritos, pero vamos con otras integrantes de KENA.com.

CRIS MENDOZA

Es complicado elegir pocos elementos que me hicieron feliz, por ejemplo, los labiales indelebles, los buenos rímeles que me hacían sentir linda con todo y cubrebocas, ¡el filtro solar! Mis nuevos lentes graduados, los chats para comentar en mi club de cine virtual que vimos en tantas plataformas… ¡tanto!, pero quiero concentrarme en cosas distintas. Así que, en un esfuerzo, reduje a estas opciones (pero les daré las de cuidado de la piel y belleza, en otro post):

Comida coreana y el Pastel de chocolate de Mary’s pastry

Los pasteles de una pastelería japonesa que descubrí este año. Hay unos que me gustan más que otros, pero sin duda, el de chocolate sin harina y con quinoa se lleva mi amor en 2020.

Están en la colonia Narvarte, juntito a la del Valle Norte. Aquí su página.

La comida coreana en general (gracias series coreanas por antojarme tanto), pero en particular, la de un restaurante pequeñito que está en la colonia Niños Héroes: Kangs Cocina. Y aquí he aplicado el siguiente punto.

La campaña #EnMiTupperwarePorFa

¿La pandemia los llenó de recipientes de la comida para llevar? A mí también, así que qué mejor comprar «para llevar» en nuestro recipiente favorito. Desde el año pasado -o antes- adopté el llevar mi Tupperware a los tacos, el pozole y hasta por mi pastel (es real), porque tanta basura me pone de malas.

Suplementos alimenticios: Zinc, Cúrcuma y jengibre, y vitamina C

El primero lo encontré en Amazon buscando algo con qué complementar mi vitamina C y soy fan. Lo he recomendado y re comprado no nada más para mí sino para mi mamá y mi tía. Siento mis uñas más fuertes y no me he enfermado en todo el año… cosa rara porque el estrés no ha ayudado y el calorón a medio día mientras las noches son frescas antes me enfermaban mucho.

La vitamina C la he variado: entre la de 1 g, 500 mg, 300 mg, y así… siempre con mi Zinc. Ahora estoy tomando esta de Amway y me está gustando mucho, es una hora diaria.

Zapatos con mucho amor

La edición especial de Vans «We are beautiful» es divina. El mensaje a darnos a cada paso me parece hermoso, además de que sí me encanta el arte tipográfico y para mí, esto es arte.

La verdad es que en cuestión de moda, este año experimenté poco y este fue uno de mis aciertos, ya que los zapatos cómodos me acompañaron todo el 2020 junto con mis pantuflas -que me urge cambiar, jajaja- en el día a día.

Vino «dulce» y mezcal

Qué chistoso, pero sí, este año cambié algunos gustos (desde finales del 2019, tengo que decir) y el vino blanco y rosado llegó a mi vida para quedarse.

El vino rosado de Gina Estrada me ENAMORÓ y en general, los vinos de El Cielo (viñedos mexicanos), fueron mi descubrimiento del 2020. Es la primera vez que me tomo una botella yo solita, no en un solo día, tengo que decir, pero no se puso amarga con los días.

Por otro lado, conocí dos marcas de mezcales que me encantaron. El primero es un mezcal reposado con una botella muy Gambito de Dama y que me parece ideal para compartir con l@s amig@s.

Zignum tiene un sabor a madera, miel y vainilla y, claro, mezcal, ja. Me encanta que su destilería se sigue un método verde, en donde se cuida el medio ambiente y no hay maltrato animal.

Por otro lado, el mezcal Don Ramón viene en una joya: su botella con una tapa de felino.

Pude platicar con León Ortiz, director general de Casa Don Ramón, y me contó que la empresa comenzó con un tequila y este año se lanzó el primer mezcal ya que tardó casi cuatro años en que se consolidara. Este es un mezcal hecho con un agave que se llama Salmiana y es un producto joven, que si lo pruebas siente el gusto del ahumado tenue, que se origina por el proceso de la elaboración del mezcal. Tiene tintes herbales, notas cítricas, que quede una sensación de placidez en boca. Es sentir el sabor de los agaves.

ALICIA ORTIZ

Pues en este año tan especial y maravilloso hicimos muchas cosas diferentes a lo que acostumbrábamos hacer, y algunas experiencias ayudaron a que mi vida fuera más divertida y que pasara mejor el tiempo de encierro.

Zoom

Esta aplicación que no conocía antes de la pandemia me permitió mantenerme en contacto con muchas personas a lo largo y ancho del mundo, me permitió seguir trabajando y compartir mis experiencias y aprendizajes que también aprendí a través de Zoom, pero debemos dar crédito también a Internet, porque gracias a que existe Internet logramos hacer todas estas conexiones, de todas estas apps.

Crochet

Esta acogedora tienda de estambres que AMO, fue un must en este año, he hecho aproximadamente 15 cobijas en 8 meses.

Feliz de tejer, amo tejer, así que la calidez que muestran las encargadas de la tienda y el servicio que me dieron aunque estuvieran cerradas, comunicándose conmigo para poder acordar y recoger estambres para poder pasar los días de encierro fue algo que verdaderamente agradezco porque me hizo la diferencia. Y sí… yo no soy compradora virtual, será mi generación, pero me gusta más ver el producto tocarlo y escogerlo, así que fue crucial contar con las chicas de Crochet para estos meses.

Birkenstok

Es una marca de sandalias alemanas que son ¡la onda! En este encierro todos, y estoy segura que TODOS estuvimos en chanclas, cosa que amo, y encontré unas Birkenstok de plástico que amé y me compré y me siento totalmente cómoda en mis super “chanclas” estando en casa, porque sigo estando la mayor parte del tiempo en casa.

Netflix, Amazon prime, Cinépolisklic, Filminlatino

No creo que alguien pueda rebatirme ésta. Yo creo que todos en todo el mundo, o casi… dimos rienda suelta a la oportunidad de ver series y películas y nos trajeron horas de entretenimiento, reflexión y temas para discutir en nuestras reuniones de zoom.

Yo soy fan del cine y voy por lo menos una vez a la semana, así que imaginen qué fue para mí: ¡un año sin ir al cine! Así que aunque no me clavé viendo series porque también hice muchas otras cosas, los momentos que compartí con otras personas viendo series y/o pelis fue muy agradable.

Maravilla mexicana

Y por último pero no menos importante: ¡mi comal de barro! Es una maravilla calentar tortillas en un comal de barro porque no se pegan y tiene un tamaño excelente para calentar varias a la vez. Ha sido un gran descubrimiento y lo recomiendo ampliamente, a demás que apoyamos al consumo de productos de artesanos de nuestra tierra.

LAURA SAINZ

Este año tuve el gusto de conocer varias marcas veganas tanto de productos de belleza como de alimentos, vestido, hogar etcétera y ya que estamos en el recuento les voy a hablar de algunas favoritas.

Koorskin

La primera es Koorskin y su suero antiedad -que ahora mismo ya extendieron la gama a otros dos tipos de sueros: protección diaria y brillo instantáneo-. Yo desde que lo probé la primera vez me enamoré de él por los siguientes motivos:

•Es vegano y cruelty free (que el que sea uno no significa forzosamente que deba ser el otro)

•Cumple lo que promete y más: al ser antiedad retrasa los signos que van apareciendo, sí, pero además desvanece las manchitas pequeñas y evita el crecimiento de verrugas.

•Está hecho naturalmente a base de dos aceites: calabaza y helicriso.

•Es un producto mexicano y duradero.

Este y otros productos Koorskin los pueden encontrar en https://koorskin.com/

Sonora Silvestre

Mi segunda preferida 2020 es del norte del país y se llama Sonora Silvestre. Ellos hacen un aceite de semilla de pitaya que es ¡extra-or-di-na-rio! ¿Por qué?

•Obvio por ser vegano y cruelty free.

•Su producción y manufactura son sustentables y su materia prima es silvestre.

•Deja la piel con una sensación de estar parejita, suave a la vista, al tacto, como si me hubieran cubierto las imperfecciones con una capa sana y nueva de dermis.

•Noté mi piel con mucha luminosodad, hidratación, firmeza y algo sorpresivo, ¡sin barros ni espinillas!

•Es hecho en y por mexicanos.

Este aceite y varias otras opciones de la marcan las encuentran en www.sonorasilvestre.com

KARLA LARA

Dicen y dicen bien que es de bien nacido ser agradecido y este año 2020 nos dejó a todos (y todavía es un trabajo en proceso), muchos aprendizajes, uno de los más importantes para mi es el inmenso esfuerzo que hicieron miles de empresas, empresarios y emprendedores para subsistir y mantener la economía y el bienestar de muchas familias contra todo pronóstico. Si por mí fuera, haría la puntual recomendación de muchísimas marcas y de muchísimos servicios que son cercanos a mi uso y estilo de vida y también a mi corazón, que recomiendo a ojos cerrados, pero para hacerlo sencillo y práctico les comparto mis TOP 3 marcas favoritas del 2020:

Chico’s

Esta marca de prendas de vestir es mi máximo por muchas razones: comodidad, elegancia, diseño y tecnología en cada prenda que te hace sentir bien y original sin importar la edad. Los diseños son combinables entre sí, son prendas versátiles que dan para más de un look, la tecnología que integra mejoran la figura, y ayudan al cuidado de la prenda porque hay piezas lavables en casa, algunas reversibles y otras non iron, lo cual hace mi vida mas fácil al elegir cómo destacar mi imagen y mi estilo.

Amo su sistema único de tallas de la 00 a la 3 (que rompe con el tan aprendido chico a grande), me encantan sus estampados únicos que resaltan en cada temporada, pero que mantienen lo clásico de mis tendencias favoritas como el animal print, o el brillo en las telas.

De mis prendas favoritas están las ruanas que puedes usar en estilo casual o muy elegantes y llevar de viaje y sentirte cómoda pero impecable. La asesoría de imagen personalizada que brindan te hace estar segura de tus compras y atuendos y además han evolucionado al grado de llevártelo a casa.

Distroller

Sin lugar a dudas el mundo de Amparín es un oasis en medio del caos y del frenesí con el que vivimos. Para mí, el juego es vital en el neurodesarrollo de los niños y la mejor herramienta para conocer e interpretar el mundo en el que viven los niños, por eso el juguete debe tener cualidades que inviten al juego libre, creativo; que promuevan la fantasía, la improvisación y el juego con propósito, y Distroller lo hace perfecto con su morrokotudo mundo de Neonatitlán y todos sus habitantes; Chamoy y amiguis promoviendo siempre que ser diferente es la neta, y que la inclusión es un valor no negociable para ser y estar felices. El mundo fantástico de ChikitiPunTaun con Alushes, AquaMeritos, KsiRenitas, etc., que dan a los mas pequeños un espacio lleno de color, fantasía, y posibilidades de creer y crear un juego fantástico sin género, porque son para niños y niñas por igual. Porque en ese mundo se han ampliado a los juegos de mesa, accesorios, prendas de vestir y diversas alianzas con marcas de productos y servicios con las que comparten filosofía y porque también están en tiendas departamentales, y sus propias Butiks, en tiendas de autoservicio y recién en Bodega Aurrerá y por Amazon.

Mom to Mom

Una marca mexicana de productos de cuidados de la piel (cremas, geles, bálsamos y aceites), creada por mamás para mamás que te acompañan en ¡¡todas las etapas de mamá forever!! Etapa inicial A (embarazo mes 1 al 5), etapa B, elasticidad máxima, (embarazo mes 6 a 9); etapa C, restauración avanzada, (postparto y lactancia). Con propiedades hidratantes, reafirmantes, suavizantes, calmantes, relajantes, etc, según diferentes necesidades y con ingredientes naturales y una consciencia real de lo que sienten y necesitan las mujeres madres en cada una de estas etapas. Productos que igual encuentras en tiendas departamentales, tiendas de autoservicio, farmacias y ya con entrega a domicilio, de la mejor calidad y confiabilidad. Una marca preocupada además por generar experiencias positivas a las madres, que cuida cada detalle en su comunicación y que enaltece la maternidad como una forma de vida y no solo como momentos aislados, dando un increíble valor y visibilidad a la dedicación de las madres.

Editorial Grupo Planeta (planetadelibros.com.mx)

Y con esta me despido: en un año sin precedentes en el que redobló esfuerzos para acercar a las personas a la lectura porque #creemosenloslibros y en su poder sanador, educativo, liberador y empoderador en todas las edades, por mantener títulos y autores vigentes e incluso una FIL que nunca había enfrentado un formato virtual. Porque México no es un país lector y no se rinde en los esfuerzos por acercarnos la historia, la ficción, la ciencia, las novelas… y los eventos online que nos han rescatado a los lectores de los peores miedos, llevándonos a lugares y tiempos mejores al alcance de una líneas.

Gracias especiales y espaciales por seguir creyendo en los que creemos en los libros. Siempre lo he dicho y este año lo reafirmo especialmente: el mejor regalo es un libro.

Gracias a todos los que siguen de pie detrás de todo lo que usamos y consumimos, como empleadores y empleados. Que el círculo sea virtuoso y que vengan tiempos mejores para todos.

LUCÍA QUIROGA

Isabella Café

¡¡¡¡Ay, soy tan cursi!!!! Pero este año, bueno en inicios de año, previo a la pandemia, me dispuse a visitar cafeterías y lugares rosas. Y mi favorito fue Isabella Café, en la colonia Roma.

Lindo, coqueto, sí chiquito, pero sabroso. Y es que más allá de lo bello, su comida es rica pero su pastel de conejito ¡es exquisito! Bueno, con decirles que durante la pandemia tenía tanto antojo de ese pastel, que pedí a domicilio de algunos lugares pero no, nada como ese pedacito de cielo, acompañado de un café o una soda de frutos rojos con agua mineral nitrogenada.

¡Tuétanos a la parrilla!

Sólo de acordarme se me hace agua la boca. Como si presintiera que después del primer trimestre nos quedaríamos encerrados, me la pasé celebrando mi cumpleaños dicen “como de pueblo”, porque mi cumple es en enero, y ya era febrero y seguía festejando. De los lugares que comí o cené, mi favorito por la vista y por el platillo fue la terraza Cha Cha Ché frente al Monumento a la Revolución. Así que súper recomendable los tuétanos a la parrilla acompañados con esquites y tortillitas recién salidas…¡para chuparse los dedos! De los mejores recuerdos del 2020.

Mi amiga brillante de HBO

https://www.imdb.com/title/tt7278862/

¡Uff! Una serie verdaderamente hermosa.

No sé si me encantó porque es bella de por sí o porque me recuerda (y de hecho ella me la recomendó) a mi mejor amiga. Les cuento que mi media naranja en amistad se fue a vivir a España hace más de diez años y pues algunas de las cosas que unen a las protagonistas de esta historia me recuerda los momentos más hermosos a su lado. Es una serie de televisión ítalo-estadounidense, creada por Saverio Costanzo para HBO y RAI. Toma el nombre de la primera de las cuatro novelas de “Dos amigas” de Elena Ferrante, que es el pseudónimo de una escritora que prácticamente se mantiene en anonimato. La primera temporada se estrenó hace dos años, y la segunda en marzo, cada una consta de ocho capitulos. La serie sigue el vínculo especial entre Elena Greco y Raffaella Cerrullo, dos amigas de los años cincuenta que crecen en un barrio pobre de Nápoles. Si bien es una historia de amistad, lo es también de la importancia de la superación, de la valentía y de la educación para no quedar paralizadas en el contexto socio-cultural de su época.

Bella, transparentemente bellaaaa…

Y pues sí, de los productos para no perder el estilo ni en pandemia, mis imperdibles son dos: la máscara Diorshow, obvio de Dior, que tiene un efecto de volumen similar a las extensiones de pestañas; y el desmaquillante de mi vida, el biofásico de Mary Kay, es fácil, rápido, sin dejar residuos. Puedo andar sin maquillaje, pero no sin mis pestañas pintadas y sin la manera más fácil de despintarlas.

Holbox y su colorido

Amo viajar, y sólo la vida sabe cuánto extraño hacerlo. Mi último viaje con esa libertad que tanto añoramos en esta nueva normalidad fue a Cancún con mi familia. Recuerdo que en pleno viaje decidimos aventurarnos a conocer Holbox. ¡Qué cosa tan bonita es esa isla! Mona, tranquila, su arena blanca, sus colores esplendorosos. Amé sus murales y su pizza de langosta, pero lo más divertido fue pasear de punta a punta en los cochecitos de golf que tienen para que los turistas se transporten. ¡Mi reino por un viaje familiar así de nuevo!

BIANCA PESCADOR

LIMPIALENGUAS // LA HERRAMIENTA AYURVÉDICA QUE TODOS DEBERÍAMOS USAR

Mi descubrimiento de belleza –y salud– del año

Tiene que ser de acero inoxidable (porque no quieres que le salgan hongos), se usa todas las mañanas y todas las noches, y no cuesta más de $170 pesos. Hablo del limpialenguas (el mío lo compré en Spanda Ayurveda e igual lo encuentras en Canasta Rosa).

Usar un limpialenguas todos los días es la manera más fácil de desintoxicar nuestro organismo, pues quita las toxinas que quedan en la lengua, lo cual ayuda a eliminar el mal aliento. Otro beneficio de usar esta cosita es que la comida te sabe mejor, al tiempo que mejora la salud digestiva.

Si en 2021 quieres mejorar considerablemente tu higiene bucal y dental, adquirir tu propio limpialenguas es primordial. Sólo recuerda raspar con amor y gentileza (yo me he sacado hasta sangre por andar de ruda, jajaja, por eso lo digo).

GLOSSES // LABIOS SENSUALES 24/7

Hay dos cosas que si me abandonaran en una isla llevaría conmigo: la mascara de pestañas y el lipstick. En cuanto a la primera, mi marca favorita (y casi seguro la tuya también) es Maybelline NY. Para lo segundo, ¡también! Soy fan fan fan declarada de los Matte Ink. Los tengo en todos los tonos y los amo.

Algunos días también uso un gloss arriba para darle un acabado más sexy y brillante. Mis favoritos son los de Bare Minerals. Son mega pegajosos, así que los sugiero para todo* menos para hacer ejercicio (bailar, por ejemplo) porque el pelo se te queda todo embarrado en la cara y es muy incómodo, pero fuera de ahí, hacen que los labios se vean HERMOSOS. Los venden en Liverpool.

*Ahora que lo pienso, tampoco los sugiero para besar jeje Pero fuera de ahí, 100% te los recomiendo. ¡En las IG Stories se ven DIVINOS! Siempre que los uso, alguien me pregunta qué gloss traigo.

MADAM CJ WALKER // LA SERIE OFICIAL DE LAS EMPRENDEDORAS

No tengo palabras suficientes para recomendarte esta serie, sobre todo si eres emprendedora o vendes algo, lo que sea: joyería, zapatos, cremas, aceites esenciales, maquillaje…

La serie está basada en la vida de Madam CJ Walker, cuyo nombre real era Sarah Breedlove, pero ya sabes que en Estados Unidos se agencian el apellido del marido y se lo quedan aunque se divorcien, pero bueno… Nota curiosa: los productos de la marca para el cabello que creó esta súper mujer todavía existen, los puedes encontrar en los Sephora del gabacho.

Producida y protagonizada por la gran Octavia Spencer, Madam CJ Walker es un must para las mujeres que queremos lograr el éxito profesional. Está llena de lecciones de negocios y desarrollo personal. Desde el trailer –que puedes ver aquí – puedes aprender un poquito de Storytelling y Business Planning. La serie, disponible en Netflix, no tiene desperdicio.

Por si fuera poco, no te vas a esclavizar a la tele, la tablet o el celular porque sólo son 4 episodios de 50 minutos. ¡Se te van en un abrir y cerrar de ojos! Si no planeas verla pero quieres más detalles, escucha este episodio de mi podcast Entre Brujas: https://spoti.fi/37JD4Ot Pero vela, ¡¡¡no te vas a arrepentir!!!

TANIA LARA

Riunite® Lambrusco Mariposa Rosé

Para una tarde de chicas mientras ejercitamos la lengua y damos picadas a una botana de mariscos o a una tarta de frutos rojos. A mí me encantó el sabor dulce pero no empalagoso, burbujeante pero no gaseoso, es ligero, no se te sube a la cabeza, te pone contenta pero no borracha. Y la botella edición especial para crear conciencia del cáncer de mama, con mariposas serigrafiadas fue de lo más lindo del mes rosa.

DAVINES ALCHEMIC CREATIVE CONDITIONER /PINK

Este tratamiento reparador de cabello de la marca italiana más ecoamigable del mundo fue toda un sorpresa para mí. Al grado de teñir mi cabello rosado ¡sin saber que era para eso! Pues Davines tiene una gama de acondicionadores que colorean temporalmente el pelo (se difumina con las lavadas) en rubios y decolorados, dependiendo la cantidad aplicada. Me gustó que este producto además repara, hidrata y deja que seas tú quien decida la intensidad del tono. En general todo lo de esta marca me conquistó este año.

INTIMA WEAR DE SABA

El calzón menstrual me pareció un invento súper inteligente y futurista. ¿Quién no tenemos un par de calzones para los días molestos de la menstruación?, que si guangos, obscuros y de telas amistosas. Pues ahora existen pero deliberadamente y con toda la tecnología de absorción, comodidad, evitan derrames y olores. Con duración de unas 8 horas, usables unas 50 veces y lavables en lavadora. Maravilla que, en mi particular caso, me gustó mucho más al combinar con la copa menstrual y olvidarme de los pantiprotectores para las fugas. En rojo o negro, dos estilos (bikini o hipster) y 4 tallas.