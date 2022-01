¿Alguna vez has hecho «Match? Te contaré un poco sobre mi experiencia del amor en pandemia.

Llevo un tiempo soltera, disfrutando de mi espacio y del tiempo con mis amigas. Hace tiempo atrás que decidí priorizar mi salud mental, sanación y el tiempo conmigo misma, tanto que se me ha olvidado cómo es la vida en pareja. Es más, ni me ha pasado por la cabeza tener pareja, mucho menos hacer «Match».

Siempre he pensado que antes de querer involucrar sentimientos con alguien primero tenemos que ser la persona con la que quisiéramos estar el resto de la vida, por lo que hice una lista donde cada día agregaba una nota más de cómo sería para mí la persona ideal. Pero, seamos honestas, la soledad también es agotadora y extrañar el contacto físico con alguien más que no seas tú, también es válido.

Mi vida se convirtió de pasar de la cama al escritorio, estando en pandemia. Lo bueno –y también malo- es que, me he convertido en workaholic, lo que me ayuda a evadir pensamientos que realmente no quiero darle más importancia de lo que es, como, tener pareja. Descubrí que trabajar, y sobre todo en lo que te apasiona, es lo mejor que puedes hacer si las actividades físicas o generar un nuevo hábito, no son lo tuyo –como es mi caso-

Sin embargo, todos los viernes, después de trabajar, se los dedico a mis amigos. Pese a que estamos en pandemia, siempre planificamos algo qué hacer, así sea estando en casa. En una de mis visitas amistosas, mis amigas me comentan que se han descargado Tinder y que han conocido personas interesantes, al punto que me han instado –casi obligado- a abrirme un perfil.

Al principio pensé que estaban locas, después dije –“¿Por qué no? Total, no tengo nada que perder.

Quién quita que conozca al amor de mi vida”. Lo gracioso es que… así fue.

Realmente, me he abierto y cerrado el perfil varias veces, es que cuando las conversaciones son más de lo

mismo y no hay nada que despierte tu interés, hacer “Match” se vuelve aburrido. Llegó un punto que solo lo utilicé para alimentar mi ego hasta que decidí cerrármelo definitivamente. Pero cuando mi prima conoció a su actual pareja, eso me motivo a seguir sus pasos y un día volví a abrírmelo –“I’m back. Veamos si la suerte está de mi lado”.

Ahí estaba él y en un segundo de conversación ya yo me estaba imaginando la boda. No podía creer como en menos de 1 hora se había convertido en todo lo que quería en mi vida, porque, mujeres: ¿A quién no le gusta que la hagan reír?

Así que, sí. Se puede conseguir pareja en pandemia, gracias a la tecnología y las redes sociales que nos ayudan a empatizar con perfiles similares a los nuestros, solo hay que tener paciencia y aventurarse a lo nuevo.

Mi recomendación es: si quieres conseguir pareja y te vas a lanzar a abrirte un perfil en cualquier plataforma de citas, siempre: Sé honesta. Deja en claro quién eres y qué quieres desde un principio para que no haya malos entendidos, además de informarle a alguien si vas a salir con un desconocido –por si acaso-.