En ocasiones, es un dilema enfrentar un viaje pareja, pareciera que todo pinta para ser súper divertido, y de repente, todo se convierte en peleas y discusiones. Ya sea porque no definen el destino que visitarán, porque no saben si lo harán en auto, camión o avión o por esos pequeños detallitos que hacen que todo se vuelva un caos.

Para ser el acompañante ideal para tu pareja, aquí les comparto algunos tips para que ese primer viaje, no quede en solo un recuerdo, sino que se vuelva una tradición. ¿Listos? ¡Tomen nota!

¿A dónde iremos?

¡Gran dilema! Decidir a dónde viajar en pareja, para que no haya malos entendidos, elijan un lugar que a ambos les guste, la playa es un sitio al que la mayoría quiere ir. Pueden planear una escapada al Caribe, mientras ella se asolea, él puede ir al bar por unas micheladas o margaritas. Si son más de “pueblear”, pueden llegar a un acuerdo de visitar distintos pueblos mágicos de México o si de plano, desean hacer un viaje largo a otro continente, averigüen algún destino europeo o asiático, pero recuerden decidir todo los dos, sin hacer a un lado para nada al otro. ¡En unos días vamos a tener videos de destinos en México, no te los pierdas en las redes sociales de Kena!

¿Cuál es el hotel ideal para hospedarnos?

Que si uno quiere el hotel de paso, el otro el de cinco estrellas…en fin, busquen una habitación con espacio, para que puedan dejar sin problemas las cosas de los dos, donde la cama sea grande, para no pelear cada noche por el típico: “es que no me dejas dormir”. Que el baño también sea espacioso y tenga ventilación, no es nada agradable meterte a un bañito en el que se escucha todo.

Tomar decisiones y aprender a ceder

Así es, la clave de no caer muchas veces en terribles discusiones, es ceder. Por ejemplo, si ella ama recorrer museos y tiendas, él puede ceder y darle ese gusto a su pareja. Pero al otro día, ella tendrá que subirse a las motos acuáticas o ir a jugar billar a algún bar. El caso es llegar a acuerdos, para hacer lo que a ambos les gusta, y así, compartir sus gustos y guardar muchas experiencias en pareja.

¡Adiós a la tecnología!

¡Que el uso del celular no sea un problema en su viaje! Platiquen y juntos decidan en qué momento del día usarán sus teléfonos, ya sea para avisar a sus familiares y amigos que están bien, revisar correos y ya. Recuerden que están de viaje y no hay nada más importante que conocer su destino, descansar y divertirse en pareja. Eso sí, usen su teléfono para tomar muchas fotos y videos, para que al regresar, los vean y quede plasmado todo lo que vivieron en esos momentos especiales.

¿Cuánto gastaremos?

No hay nada mejor que compartir gastos. Hagan bien sus cuentas para que no haya malos entendidos.

Recuerda que viajar en pareja es una experiencia única, no la arruines con discusiones que sólo te desgastarán y no servirán de nada. Tengan como meta sólo pasarla bien y empezar a guardar muchas anécdotas en pareja.

¡Mucha suerte!