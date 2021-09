Quiero empezar una sección llamada “Una pieza, muchos estilos” para darles ideas de cómo usar una prenda que tenemos en el clóset y que luego no se nos ocurre cómo combinarla. Y comenzaré con un basiquísimo: el suéter negro.

Quizá tú como yo, hemos dejado de comprar en el último año y medio… entre que qué miedo salir a centros comerciales y que para muchos bajaron los ingresos, creo que nos hemos enfocado en otras cosas más allá de comprar. Entonces, ¿cómo vestirte de manera distinta y actual con esa pieza que quizá tenga años en tu clóset?

Si bien es probable que tengamos más de un estilo o que no todas tengamos el idéntico suéter negro, alguno de los que te presento lo tendrás en tu clóset. Pero, ¿cómo usarlo en otoño/invierno 2021?

Suéter negro con jeans

La cosa es usarlo con jeans distintos, es decir, si siempre lo usas con los skinny, ¿por qué no darle una oportunidad a los boyfriend jeans rotos y acampanados?

O bien, ¿qué tal combinarlos con esas botas enormes -tan en tendencia- que no te atreves a usar? Fíjate cómo no lo faja del todo, esta técnica te dará un look muy relajado… y aprovechas para lucir un buen cinturón.

Tip de cuidado: ya sea que se pueda lavar en ciclo delicado de la lavadora o a mano, utiliza un shampoo o jabón líquido para prendas oscuras. Te juro que hace toda la diferencia.

Suéter negro con mini falda

Esta es mi primera opción, aunque no lo creas… ¡no recuerdo si he usado mi suéter con jeans rotos!

¡Que no se quede arrumbada tu falda primaveral!, póntela con medias semi transparentes (tan en tendencia desde el año pasado). Este look es súper otoñal.

Ya sea con Chelsea, rocker o combat boots, este look me encanta, ya que combina otra prenda básica: la camisa blanca. Ah, y de nuevo, las medias.

Con tenis y…

Ok, me quiero enfocar en la tendencia de usar tenis ¡con todo! Incluyendo el suéter negro.

Si tienes un suéter holgado, ¡no te limites a usarlo con leggins! Aprovecha que los pantalones anchos están súper top y para darle un look fresco ponte unos tenis blancos.

Mira cómo el suéter de cuello alto y untado al cuerpo puede verse formal con un blazer… pero a la vez moderno con los ugly sneakers.

Con un trench coat

Una linda gabardina o un abrigo oversized serán grandes aliados en esta temporada.

Con otras ideas

Acá te dejo varias ideas que me parecieron fabulosas, quizá te des cuenta -como me pasó a mí- que tengo varias piezas con qué combinar esta pieza básica y seguro le daré una vuelta a mi clóset.

Quiero ver cómo combinas tú esta prenda básica. Déjame en tus comentarios qué prenda quieres aprender a combinar con las nuevas tendencias.