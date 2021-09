Cuando sabemos que hay alguna mexicana brillando internacionalmente no podemos estar más que contentas… además de que nos da curiosidad de saber cómo llegaron hasta esos lugares. Hoy te cuento sobre Mariana Marcón, una maquillista profesional que acaba de estar en el New York Fashion Week y que en México, se dedica a todo lo relacionado con su área: novias, sociales, cursos de automaquillaje y actualización a maquillistas profesionales.

Conociendo a Mariana Marcón

¿Cómo llegaste a ser make-up artist?

Soy abogada de profesión, pero cuando me convertí en mamá mis prioridades cambiaron y quería dedicarme al 100% a mis hijas. El mundo del maquillaje siempre me llamó la atención y la verdad es que yo me maquillaba muy bien, por lo que cuando el ser abogada ya no fue una opción en cuanto a horarios, decidí meterme de lleno a estudiar maquillaje y actualizarme con maquillistas de quienes admiraba su trabajo.

¿Cuáles han sido los retos más fuertes que has tenido?

Tratar de balancear mi trabajo con mi vida personal. Los días que más trabajo son los viernes y sábados y son los días que puedo estar con mi familia entonces trato de tomar citas en horarios que no interfieran con el tiempo con mi esposo e hijas.

¿Cuáles son los sueños que tienes por cumplir?

¡Muchos! Me encantaría maquillar a alguna celebridad de talla internacional, participar en el Mercedes Benz Fashion Week de México, hacer más actualizaciones a maquillistas profesionales y creo que más que nada ser reconocida por mi trabajo.

Cuéntame cómo llegaste al NYFW y qué hiciste allá. ¿Cuál fue tu experiencia?

Todo salió porque platicando con una amiga que es maquillista me dijo que llevaba 8 años tratando de entrar a Fashion Week y que era muy difícil, que no encontraba dónde aplicar y que no sabía qué requisitos pedían. Yo siempre he sido buena buscando en internet, y decidí ponerme a investigar dónde podría aplicar ya que por supuesto se me antojaba muchísimo un reto de ese tamaño. Di con las personas adecuadas, quienes me pidieron fotos de mi trabajo, mis redes sociales y una prueba de mi habilidad y trabajo bajo presión. Me quedaron de avisar y conforme pasaron los días y meses, creí que ya no había sido para mí. Una mañana que me levanté, estaba el contrato en mi correo.

Fue una experiencia INCREIBLE, conocí personas de todo el mundo, me adapté a trabajar en diferentes tonalidades de piel ya que maquillé sobre todo a mujeres y hombres afroamericanos de Sudán, el Congo, Nigeria, Costa de Marfil y Liberia.

Fueron momentos de mucha tensión y mucha concentración ya que los diseñadores cambiaban de último momento los looks y tu solamente puedes adaptarte. Los horarios eran muy demandantes, trabajaba de 5:45 a.m. a 9 pm, maquillé alrededor de 50 modelos y trabajé en 11 shows.

En general es un parteaguas en la vida de todo maquillista, ya que te desmuestras que puedes ser más versátil de lo que creías y que las habilidades que has ido adquiriendo con los años funcionan en los momentos clave más importantes.

Lo volvería a hacer con los ojos cerrados.

¿Qué viste que nunca te imaginaste?

La unidad de las personas que trabajan en los shows sin importar su nacionalidad o que idioma hablaban. Desde el momento que entrabas a backstage te sentías en casa.

¿Qué marcas o colecciones viste que nos recomiendas seguir?

Trabajé con marcas increíbles, pero debo decir que las que más me gustaron fueron aquellas que su inspiración provenía de la libertad que habíamos perdido con el COVID. Tres colecciones en especial mostraban cómo añorábamos esa libertad perdida, de estar en contacto con la naturaleza y de disfrutar lo que nuestro cuerpo puede hacer en libertad.

Leanne Marshall: Es la ganadora de Project runway, sus vestidos siempre me han llamado la atención ya que utiliza telas muy ligeras y se centra en la mujer, lo que le es cómodo y lo que se le ve precioso. Esos vestidos caminaban por la pasarela y volaban.

Elier Aubret: Es un diseñador de Puerto Rico y su colección estaba inspirada en la libertad de las aves de su país. Sus looks fueron muy coloridos y las telas ligeras con un toque de glamour.

Bohn Jsell: Son diseñadores estadounidenses especializados en ropa de resort. En este caso su inspiración fue la sabana africana y los colores que utilizan las tribus de ese continente. Fueron telas muy ligeras con estampados animales.

¿Qué tendencias vienen en cuanto maquillaje y belleza?

De tendencias vienen muchÍsimo las pieles desnudas, prácticamente que no se note el maquillaje. También looks muy bronceados y con rubores marcados para dar el efecto “sunkissed”. Para aquellas personas que se atreven al color, vienen colores vibrantes en lugares estratégicos como amarillo, azul, naranja o verde lima en los ojos y labios rojos para quienes quieren seguir manteniendo un look clásico. Otra tendencia muy fuerte son las sombras doradas o bronce, que combinen con la piel bronceada y unos labios nude.