Cuando pensamos en tendencias orientales, ¿qué país se nos viene a la cabeza? No sé a ustedes, pero de unos años a la fecha todo es «K». K-Pop, K-beauty, K-fashion, K-telenovelas (ok, «doramas»)… ¡pero no son las únicas! Las japonesas (y los japoneses) tienen años mostrándonos que ellos se atreven a ¡todo! Nada de ordinario se ve en las calles más trendy de Tokio.

Así me lancé a buscar tendencias y encontré un par de diseñadores que amé. Además, de tiendas de retail que siguen estas tendencias, un poco más conservadoramente. Abajo les dejo un poco de los diseñadores que adoré. Un par de estas tendencias ya las vimos en la pasada entrega de Globos de Oro. Toma nota.

Mangas abombadas o con volumen

Mucho se vio en los vestidos de las actrices de Hollywood y las japonesas lo confirman.

Pantalones anchísimos (muy ochenteros)

De diferentes texturas, pero generalmente lisos. Pueden venir en colores muy básicos, el camello es el rey. Como en los ochentas. Pero no se queda en esto. Mira cómo vienen.

Vestidos asimétricos

Ya tienen varios años en tendencia y son hermosos, favorecedores y muy divertidos.

Faldas hasta el tobillo

Las maxi ya tienen varios años y no pretenden irse a ningún lado. Vemos distintas propuestas, una en tela que nunca se plancha, lo que le da un toque más casual.

Ahora sí, estás enterada de lo que viene desde Japón, ¿a poco no está increíble?

Como verás, mi descubrimiento fue Hiroko Koshino, una diseñadora japonesa que es totalmente mi estilo. Aquí te dejo su última colección, también vas a enamorarte.